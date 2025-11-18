Famoso cantante sufrió grave accidente de tránsito en carretera: su banda se pronunció

En vivo
El cantante Hugo Gómez Herrera se vio involucrado en un accidente de tránsito cuando se movilizaba en una carretera de México. Su grupo musical dio detalles del siniestro.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de nov, 2025
El cantante fue trasladado a un centro médico tras el accidente.
