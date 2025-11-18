Famoso cantante sufrió grave accidente de tránsito en carretera: su banda se pronunció

En una carretera de México se reportó un grave accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un famoso cantante de ese país. El hecho se dio en la autopista México–Morelia, especificamente a la altura del kilómetro 457, en la tarde del lunes 17 de noviembre. De acuerdo con el reporte de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán del Rey, citado por el medio local Milenio, se da a conocer que el lesionado fue el músico de 62 años.

¿Qué se sabe del accidente de tránsito?

Se trata de Hugo Gómez Herrera, cantante del Grupo El Tiempo. "El percance ocurrió cuando una camioneta impactó contra la parte posterior de un vehículo de carga pesada. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se localizó a un masculino de 62 años —identificado como Hugo Gómez Herrera— con lesiones catalogadas como regulares. Personal de SYSMEDIC realizó su estabilización y posterior traslado a un hospital para su valoración médica", se lee en un comunicado de la banda.

El grupo musical explicó que el estado de salud del cantante es reservado, aunque revelaron que se encuentra bajo observacion. "Se le están realizando diversos estudios para descartar cualquier trauma y evitar posibles secuelas. Los médicos mantienen monitoreo constante para asegurar su estabilidad".



Por último, la banda pidió a la comunidad no compartir información que no esté confirmada. "A nombre del equipo y familia de Grupo El Tiempo, pedimos respeto y prudencia ante la situación, así como evitar la difusión de información no verificada. Agradecemos profundamente las muestras de apoyo, oraciones y solidaridad que han recibido en estas horas".

