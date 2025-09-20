Exjugador de selección de Ecuador fue asesinado: es el tercer futbolista muerto en septiembre

El jugador Jonathan ‘Speedy’ González fue asesinado el viernes 19 de septiembre en lo que fue el tercer asesinato de un futbolista en Ecuador desde principios de septiembre, según la Policía. (Lea también: Corte de Ecuador suspende llamado de Daniel Noboa a consulta popular para Asamblea Constituyente)

Las autoridades dijeron que el hombre, de 31 años y apodado ‘Speedy’ González, presentaba "heridas causadas por arma de fuego" en un ataque dentro de una casa en la provincia costera de Esmeraldas, que limita con Colombia y está plagada de bandas rivales de narcotraficantes. La policía no especificó el motivo del crimen.

Una segunda víctima, que no fue identificada, murió mientras era trasladada al hospital.



¿Cuáles son los otros futbolistas asesinados en Ecuador?

Ecuador está ubicado entre los mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, y se ha convertido en el punto de partida del 70% del suministro mundial de la droga. Con la llegada de las pandillas, la tasa de homicidios aumentó de seis por cada 100.000 personas en 2018 a un récord de 47 en 2023, antes de caer a 38 el año pasado.



Dos jugadores del equipo de segunda división Exapromo Costa FC, Maicol Valencia y Leandro Yepez, fueron baleados en un asalto armado en la ciudad costera suroccidental de Manta el 10 de septiembre. Valencia murió en el tiroteo, mientras que Yepez sucumbió a sus heridas dos días después.

El club dijo que los jugadores fueron víctimas de un ataque que iba dirigido a otro objetivo.



¿Quién era ‘Speedy’ González?

Jugador del equipo de segunda división 22 de Julio FC, Jonathan González jugó anteriormente en Olimpia de Paraguay y León de México.

Justamente el Olimpia expresó su pésame por el asesinato del deportista: “Lamentamos el fallecimiento de Jonathan González, futbolista que defendió nuestra camiseta en el año 2017. En este momento de profundo dolor, acompañamos a los miembros de su familia y allegados”.

Con la selección de Ecuador, ‘Speedy’ fue convocado para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018 e hizo parte de los llamados para la Copa América 2015. Además, jugó en los clubes ecuatorianos Liga de Quito e Independiente del Valle.

Otros clubes locales expresaron sus condolencias, así como la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que expresó: “Acompañamos con profundo pesar a su familia, a sus compañeros y a toda la familia del club 22 de Julio F.C. Nos unimos a su dolor”.

