Estados Unidos anuncia cancelación de algunos vuelos a partir del viernes por cierre gubernamental

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció que reducirá en un 10% la actividad de 40 importantes aeropuertos del país si el cierre de gobierno persiste.

Por: AFP
Actualizado: 5 de nov, 2025
Vuelos
Foto: Freepik

