El detalle por el que señalan a familiar de Valeria Márquez de su asesinato: esto dijo fuente

La creadora de contenido y empresaria mexicana Valeria Márquez fue asesinada el pasado 13 de mayo, cuando un hombre le disparó segundos después de preguntarle su nombre. La mujer de 23 años se encontraba en su salón de belleza cuando fue herida de gravedad al tiempo que hacía una transmisión en vivo en sus redes sociales. El hecho, ocurrido en Zapopan, Jalisco, México, provoco conmoción en su comunidad y en otros países.

Después de meses de que no se supieran más detalles del caso surgió una nueva versión que relaciona a un familiar de la víctima como el autor intelectual del crimen. El medio mexicano TV Azteca compartió que varios testimonios recolectados por los investigadores darían con el motivo del crime. La razón por la que mataron a Valeria Márquez estaría relacionada con disputas económicas y el control de sus negocios, entre esos su salón de belleza.

Familiar señalado de ordenar muerte de Valeria Márquez

El periodista Javier Ceriani entrevistó a una persona cercana a Valeria Márquez y a su familia. Esta persona, cuya identidad fue protegida, aseguró lo siguiente: “Un familiar mío platicó con la tía de Valeria a los días que pasó lo de la muerte de ella y la tía le comentó a ese familiar que se le hizo muy raro. Porque ese salón, aunque parecía que estaba vacío ese día, ese salón siempre estaba lleno".



La persona explicó que el socio de la joven asesinada era su tío. "El tío y el novio ahí trabajaban los dos y ellos siempre estaban ocupados, pero casualmente ese día no estaba ni el tío ni el novio”, comentó. El tío de Valeria Márquez, identificado como Armando López, habría salido de viaje pocos días después del asesinato de la creadora de contenido. Siendo estos dos detalles los que más llamaron la atención de otras personas cercanas al caso.



Las autoridades mexicana investigan si el regalo que iba a recibir Valeria Márquez el día que la asesinaron fue usado como distracción para que se encontrara presente en el salón de belleza. Previo a su asesinato, a la joven se le hizo extraño que alguien le enviara un obsequio y dijo en un video: “A lo mejor me iban a matar ¿Me iban a levantar o qué?”. La fuente que dio la información también dijo que la tía de la creadora de contenido asesinada le contó que cuando habló con el papá de Valeria este le dijo que ahí dejara las cosas y que no investigara más. Esto porque, al parecer, el mencionado tío estuvo involucrado en su muerte.



Crimen de Valeria Márquez: regalos, amenazas de su expareja y una amiga, entre las pistas

La Fiscalía de Jalisco indicó a través de un comunicado que agentes de la Policía Municipal llegaron al sitio tras recibir el aviso a través del servicio de emergencias 9-1-1, donde verificaron el fallecimiento de la víctima. En ese momento recolectaron pistas y testimonios para establecer quién estaría detrás del crimen, que estaba siendo investigado como un feminicidio.

Otra de las personas que ha sido acusada de estar involucrada en el crimen es Vivian De la Torre, amiga de Valeria Márquez, quien le insistió a la víctima por mensajes para que esperara en el local, ya que le iba a entregar un regalo. “Es que quiere que me espere, dice la Viviana que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja, que me tengo que ir”, dijo Márquez en la transmisión. Otra de las pistas que sería clave y que se ha difundido en redes mensajes son las amenazas que habría recibido por parte de su expareja.

