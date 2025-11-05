Nació bebé de tan solo 16 semanas, médicos dicen que es un "milagro"

En el norte de Alemania, un hecho médico extraordinario ha conmovido al mundo. En el Hospital Universitario Infantil de Magdeburgo, un equipo de especialistas logró mantener con vida a una bebé que nació con apenas 24 semanas de gestación y un peso de 300 gramos, el equivalente a una barra de mantequilla.

Los médicos no dudaron en llamarla “un pequeño milagro con una gran voluntad de vivir”. Su nacimiento —que los especialistas califican como “uno de los casos más extraordinarios de supervivencia neonatal en Europa”— fue posible gracias a una combinación de tecnología médica avanzada, precisión quirúrgica y un equipo humano dispuesto a desafiar las probabilidades más adversas.



¿Cómo fue el nacimiento de la bebé?

Cuando la pequeña llegó al mundo, su cuerpo era tan diminuto que sus manos medían lo mismo que las yemas de los dedos de un adulto. Su cabeza era más pequeña que un puño cerrado, y su piel, tan delgada, permitía ver las diminutas venas que la atravesaban.

El doctor Ralf Böttger, jefe del área neonatal del hospital, relató que cuidar a una bebé de ese tamaño exigió el máximo nivel de precisión: “Tratar a un recién nacido que pesa solo 300 gramos exige lo máximo del equipo y del personal. La ventilación, la nutrición mediante infusiones y la protección de la delicada piel y los órganos requieren un enfoque extremadamente preciso y delicado”.



Durante casi dos meses, la bebé permaneció conectada a un respirador. Su cuerpo luchaba por adaptarse a un entorno para el que aún no estaba preparado. A su alrededor, los médicos controlaban minuciosamente su temperatura, la oxigenación de su sangre y la nutrición intravenosa que le permitió ganar peso lentamente.



A pesar de los pronósticos reservados, la pequeña respondió al tratamiento con una fuerza que sorprendió incluso a los especialistas. “Era tan frágil que cada movimiento debía planificarse con cuidado extremo”, explicó Böttger. “Pero tenía una voluntad inmensa de vivir. Lo veíamos en sus signos vitales, en cómo reaccionaba, en su mirada”.

Los padres, que permanecieron junto a ella todos los días, la acompañaron en el proceso de crecimiento. Al cabo de ocho semanas, los médicos pudieron retirarle el respirador. Respiró por primera vez sin asistencia, un hito que el personal celebró con lágrimas y aplausos.

Hoy, según los reportes del hospital, la pequeña está “sana, enérgica y en excelente estado”. Su historia ha sido considerada una muestra de los avances en neonatología y de cómo la ciencia, la fe y el amor pueden cambiar el destino de una vida que parecía imposible.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “extremadamente prematuros” a los bebés nacidos antes de las 28 semanas de gestación. Estos casos representan un desafío enorme porque la mayoría no sobrevive y los que lo hacen suelen enfrentar complicaciones graves.

Según datos de la OMS, el parto prematuro es la principal causa de muerte infantil en el mundo, responsable de más de una de cada cinco muertes de niños menores de cinco años. Los supervivientes pueden padecer secuelas neurológicas, respiratorias o de desarrollo, aunque cada historia es diferente y muchos logran llevar vidas plenas con el tiempo.

En 2019, una bebé llamada Saybie, nacida en San Diego, EE. UU., con apenas 245 gramos de peso, fue reconocida como la recién nacida más pequeña del mundo en sobrevivir. Los médicos le dieron una hora de vida; sin embargo, Saybie superó todas las expectativas y fue dada de alta meses después, convertida en una bebé sana de más de 2,2 kilos.

Más recientemente, en 2024, el caso de Nash Keen, en Alabama, rompió todos los récords cuando nació con 21 semanas de gestación y 285 gramos de peso. En 2025, celebró su primer cumpleaños, oficialmente reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el bebé más prematuro del mundo en sobrevivir.

Los especialistas del hospital alemán aseguran que, aunque los avances tecnológicos han sido determinantes, el factor humano sigue siendo clave. “La tecnología no sustituye la empatía”, expresó una de las enfermeras neonatales. “Cuidar a un bebé tan pequeño requiere amor, paciencia y creer que cada gramo cuenta”.

Hoy, la pequeña guerrera que un día cabía en la palma de una mano ya sonríe, crece y se mueve con la vitalidad que parecía imposible. Su historia ha inspirado a miles de personas en Alemania y en todo el mundo. "Es una prueba de que la vida siempre encuentra la manera y de que los milagros, a veces, pesan solo 300 gramos”, dijo el doctor Böttger.

