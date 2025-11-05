En vivo
Nació bebé de tan solo 16 semanas, médicos dicen que es un "milagro"

"Tenía una voluntad inmensa de vivir", señalaron los médicos al ver que la bebé sobrevivió y aceptó los tratamientos para seguir su desarrollo en incubadora.

Por: María Paula González
Actualizado: 5 de nov, 2025
Bebé prematura
La bebé de 16 semanas nació y sobrevivió -
Foto: Hospital Universitario de Magdeburgo

