Ella es la nueva presentadora del Desafío: exreina y comunicadora barranquillera

Una nueva figura se integra a una de las producciones más exitosas de Caracol Televisión. En medio de la expectativa de los televidentes por la gran final de A Otro Nivel y el inicio de La Vuelta al Mundial en 80 Risas en las programación de las noches, se ha confirmado que la exreina de belleza Sofía Osio Luna será la nueva anfitriona del Desafío.



El anuncio llegó de la mano de Juan Esteban Sampedro, el vicepresidente de entretenimiento de Caracol, quien emocionó a los seguidores de este formato de competencia revelando nuevos detalles de la próxima temporada. En el anuncio detalló que una nueva anfitriona llegará a acompañar a los participantes.



¿Quién es Sofía Osio, la nueva presentadora del Desafío?

Sofía Osio Luna es una modelo, reina de belleza y comunicadora de moda colombiana que ahora llegará al formato reality más exitoso de Colombia como anfitriona. La barranquillera de 26 años acompañará en la nueva temporada a Andrea Serna como la nueva anfitriona, encargada de acompañar a los participantes en sus momentos de esparcimiento y premios.

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Anteriormente, este rol lo han ocupado en la competencia otras exreinas de belleza como Daniella Álvarez, Gabriela Tafur y María Fernanda Aristizábal. Todas ellas tienen en común haber portado la corona de la mujer más bella del país y representado a Colombia en Miss Universo. En el caso de Osio, se coronó como Señorita Colombia en el 2022 y representó a Colombia en el Miss Internacional 2023, donde obtuvo el segundo lugar.

Además de su papel como modelo y reina de belleza, Sofía Osio nacida en Barranquilla el 27 de mayo del año 2000 también es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda. La nueva presentadora de Caracol tiene raíces italianas y judías, estudió en el Colegio Hebreo Unión en su ciudad natal y al finalizar sus estudios viajó a Barcelona para cursar su carrera profesional.



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Sofía Osio, nueva convocada a La Vuelta al Mundo en 80 Risas

Pero antes de conocer la faceta de presentadora de Osio en el Desafío, los colombianos tendrán la oportunidad de conocer mejor a la modelo en

La Vuelta al Mundial en 80 Risas, un formato de entretenimiento que llegará a las pantallas desde la próxima semana a las 8:00 de la noche.

Sofía Osio integrará este formato en el marco del Mundial 2026, conformando la nueva pareja del espacio televisivo con el comediante Juan Pablo Martínez, conocido como 'JP', quien llegó a ser el rey nacional de la trova más joven del país y que hace parte del podcast 'Perros Criollos'.

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Junto a ellos estarán también recorriendo algunos de los estadios más importantes de la edición actual de la Copa Mundial de la FIFA las parejas conformadas por presentadores y humoristas de larga data del canal: Carolina Cruz y Don Jediondo; Juan Diego Vanegas y Piroberta; Carolina Soto y Leo Cuervo; Diana Álvarez y Boyacoman; con el actor y comediante Santiago Rodríguez como piloto de esta aventura.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co