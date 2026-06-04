Presentadora española se desnuda en vivo en señal de protesta: "Ir de traje no me hace hombre"

La cómica y presentadora Henar Álvarez suele causar debate y risas en la realización de su programa en vivo 'Al cielo con ella', un espacio de la televisión española de TVE en el que la mujer expresa sus opiniones sobre temas de actualidad y entrevista a diferentes personalidades. Ahora la mujer es noticia internacional al decidir desnudarse en medio del espacio.

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Álvarez no solo ha destacado por sus opiniones agudas sobre la defensa de los derechos de las mujeres, sino también por su personalidad fuerte y su estilo de ropa, principalmente con el uso de camisa, pantalón y corbata. En su más reciente programa, la mujer señaló que su vestimenta ha sido algo que los televidentes suelen criticar y que ya está cansada.



¿Por qué Henar Álvarez se desnudó en vivo?

La también directora, que recientemente sorprendió con una emotiva entrevista a la cantante Shakira, arrancó el programa con una importante declaración. "Nosotras arrancamos este programa en 2024. No ha habido una sola semana en la que no me haya escrito alguien para decirme que por qué para presentar voy vestida de hombre. Digo:' perdón, ¿por llevar un traje y una corbata?' Cariño, ir de traje no me hace ir de hombre, igual que una Biblia en la mano de Dani Alves no le convierte en un santo", expresó.

Álvarez continuó su monólogo señalando que las mujeres, sin importar lo que lleven puesto, siempre estarán recibiendo críticas y calificativos por parte de la sociedad. "En este juego nosotras vamos a perder siempre. Te digo yo que vengo en vestido y falda, y si la llevo muy larga voy de monja; si la llevo muy corta voy fresca y me estoy cosificando; si voy de negro voy sosa; si voy de rosa voy infantil; si voy de leopardo, puta, eso lo sabe todo el mundo. Es que me voy a venir en batamanta a presentar, a ver si así no se queja nadie".



La presentadora siguió su monólogo y resaltó que desde que era una niña se ha enfrentado a calificativos como "marimacha", cosa que no ha cambiado con el paso de los años, pero lo que ahora le sorprende es que sea por la ropa. "Yo creía que lo de que la ropa no tenía género era una cosa que ya estaba superada, aparte de que yo lo único que quiero es venir cómoda ... Cuando me dicen que me comporto como un hombre, ¿a qué se refieren? ¿A beber whisky, a hablar alto, a liderar equipos, a tener opinión, a ocupar espacio, a mostrarte con autoestima, un poquito alta a veces?".



Henar Álvarez agregó que "lo que no puede ser es que porque una mujer no se muestre frágil, dulce maternal y no vaya vestida de manera femenina ya le digan que se está comportando como un hombre. Es que no puede ser". La mujer recibía aplausos del público, mientras lanzaba algunos otros dardos a figuras masculinas de España, comparando que las críticas que reciben las mujeres en lugar de ellos.



Finalmente, la mujer concluyó sus declaraciones y se empezó a quitar la ropa frente a todos, dejando muy sorprendidos a los presentes. "Mira, se acabó, es que estoy harta, y a partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa y sí en lo que digo, voy a presentar el programa en pelotas. Moraleja: da igual como te vistas, lo que les molesta es que seas la protagonista", puntualizó la mujer quedando completamente desnuda ante todos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co