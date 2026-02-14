Diosdado Cabello dice que Venezuela es el país más seguro de América: "No tenemos miedo"

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este sábado que su país es el más seguro de América, con "menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes". "Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay", sostuvo en un acto en el estado insular de Nueva Esparta, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El también número dos del chavismo aseguró que las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos" y que solo ha habido un incremento en el ámbito informático.

Cabello informó de un aumento en las solicitudes para ingresar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), lo que, a su juicio, demuestra que el pueblo venezolano "no tiene miedo" a pesar de "lo que ocurrió" en el país. El pasado 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al gobernante Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas, tras lo que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada.



El pasado jueves, comenzó el despliegue en todo el territorio de un total de 228.028 militares y policías, además de otros funcionarios del Estado, como parte de un plan de seguridad por las fiestas de Carnaval, que comenzaron este sábado y concluirán el martes, según Cabello. Se trata de un incremento del 19,7 % respecto al operativo de 2025, cuando se movilizaron 190.495 funcionarios, dijeron entonces las autoridades.



En paralelo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, consideró este sábado la ley de amnistía actualmente en discusión como "un acto de perdón" por el que abogó, así como por "el olvido y la reconciliación" en el país. "La amnistía propuesta por la presidenta (encargada) Delcy Rodríguez no es un mero acto jurídico o político, sino un acto de perdón y reconciliación. Y al hablar de perdón, que como lo he dicho, es un acto de amor, no significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro presente", dijo.

En un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad, el ministro escribió que, en cuanto al olvido, "a veces malinterpretado, no se trata de borrar la memoria, sino de lograr que el recuerdo ya no duela". "Mi llamado es a la reconciliación, que no es otra cosa que aceptar las cicatrices como parte del mapa de nuestras vidas. ¡El amor todo lo puede! ¡Que viva la convivencia humana a través del perdón, el olvido y la reconciliación!", agregó.

La mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, propuso recientemente una ley de amnistía que sigue en discusión en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo y encabezada por su hermano, Jorge Rodríguez.

De momento, solo se han aprobado seis artículos de la normativa, que concede "una amnistía general y plena" a los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder. Se esperaba que la ley se aprobara esta semana, pero el Parlamento aplazó para la próxima el segundo y último debate necesario para aprobar el proyecto de ley, al haber diferencias por el séptimo artículo, que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

