Familiares de Vladimir Padrino le piden no apoyar al régimen en Venezuela: "Es un crimen"

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, sigue recibiendo mensajes de familiares pidiéndole reflexionar sobre su papel en la actual situación que atraviesa el país y cómo desde su posición de poder puede ayudar a la población.

>>> Le recomendamos: Videos demostrarían presencia de mercenarios rusos del grupo Wagner en Venezuela

En esta ocasión, el vocero fue Alexander Padrino Villegas, primo del militar venezolano, quien le resaltó que los principios y valores con los que fue formado le deberían permitir identificar que sus acciones no son las correctas.

"Sabes que lo que estás haciendo no está bien, no es correcto, Vladimir, no es justo y es un crimen. Te exijo que te pongas del lado correcto de la historia y detengas esta cruel y feroz persecución. Piensa en el daño que este régimen que apoyas ha causado en nuestra propia familia, que hoy se encuentra dividida", detalló Padrino Villegas por medio de un video.

Publicidad

>>> Puede interesarle: Maduro culpa a Instagram y TikTok de “multiplicar el odio y el fascismo” en Venezuela

Prima del ministro también le invitó a la reflexión

En un video que publicó en redes sociales, Ludmila Padrino dijo lo siguiente: "Este mensaje es para ti, Vladimir Padrino López. Al muchacho, al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades, que tuvo la felicidad y la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las navidades, las vacaciones, las semanas santas, de visitar a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y respeto".

Publicidad

No es la primera vez que un allegado al general Vladimir Padrino López se pronuncia al respecto. En 2019, seis de sus cercanos le suplicaron que "no permitiera el genocidio" en Venezuela, pidiendo que tomara "el paso correcto" para salir de la dictadura.