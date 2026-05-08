Famosa actriz muere tras ser arrollada por moto mientras filmaba acrobacia: testigo grabó tragedia

Una actriz y modelo rusa murió tras ser atropellada por un motociclista durante una grabación realizada en una vía de Moscú. El hecho ocurrió esta semana mientras se desarrollaba una sesión de fotografías y video relacionada con el mundo de las motocicletas, actividad en la que la artista participaba con frecuencia. Un testigo grabó el momento del impacto y el material se difundió en redes sociales, lo que permitió conocer cómo ocurrió el accidente.



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Actriz muere tras ser arrollada por motociclista mientras grababa acrobacia

La víctima fue identificada como Ksenia Dobromilova, de 34 años, quien se encontraba en medio de una grabación junto a varios motociclistas. De acuerdo con la información entregada por medios locales y citada por Blu Radio, la actriz estaba generando contenido audiovisual cuando uno de los participantes perdió el control de su motocicleta y la embistió a gran velocidad.

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El accidente ocurrió en la calle Bolshaya Dorogomilovskaya, una vía transitada de la capital rusa. Al parecer, en el lugar no había cierre de la vía ni señalización que advirtiera sobre la grabación. Testigos señalaron que varias personas permanecían cerca del asfalto mientras se realizaban tomas con motociclistas que circulaban por el sector, situación que quedó registrada en videos grabados desde distintos ángulos.

В один день в центре Москвы произошли два ДТП. В одном из них погибла блогер и актриса Ксения Добромилова. А через два часа в аварию попал автор песни и клип, в котором снималась Ксения - рэпер Navai.https://t.co/4rbX2IyU7U pic.twitter.com/aLBeZd2sHM — Телеканал Царьград (@tsargradtv) May 5, 2026

Tras el impacto, Dobromilova cayó al suelo y no reaccionó. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla mientras llegaban los equipos de emergencia. Paramédicos realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero finalmente confirmaron su fallecimiento en el sitio del accidente, según el reporte de las autoridades locales.



El motociclista involucrado también cayó al asfalto tras el choque. Fue identificado como Maxim Zaviryukha, de 34 años, quien sufrió lesiones leves en brazos y hombros, además de un esguince en el tobillo. No requirió traslado a un centro médico, pero quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades penales y administrativas.



De acuerdo con reportes preliminares, la actriz organizaba encuentros con aficionados y pilotos de motocicletas, y solía compartir las ubicaciones de las grabaciones a través de sus redes sociales. Las autoridades investigan si la actividad contaba con los permisos necesarios y si se incumplieron medidas básicas de seguridad vial durante la sesión.

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El video grabado por un testigo muestra el momento en el que la motocicleta se aproxima a alta velocidad y pierde estabilidad antes de impactar a la actriz. Tras el choque, se observa a los asistentes corriendo hacia el lugar y al conductor levantándose para regresar al punto donde quedó tendida la víctima. Las imágenes se viralizaron pocas horas después del accidente y generaron reacciones en redes sociales.

Según el medio Правда.Ру, la Fiscalía de Moscú asumió el control del caso y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre los puntos que se analizan están la velocidad del motociclista, la ubicación de la actriz durante la grabación y la ausencia de controles en la vía. Hasta el momento no se han anunciado cargos formales, pero el conductor permanece vinculado al proceso mientras se completa la recolección de pruebas.

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La muerte de Ksenia Dobromilova se suma a otros casos de accidentes ocurridos durante producciones o grabaciones sin cierres viales. Las autoridades señalaron que el análisis técnico del lugar y de los videos será clave para establecer si hubo fallas en la planeación de la actividad y si existió negligencia por parte de los organizadores.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL