Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Flotilla de la libertad: colombianos participan en misión que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza

Flotilla de la libertad: colombianos participan en misión que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza

"Nuestro propósito principal es romper el bloqueo en el que se encuentra Gaza", señaló colombiana que coordina grupo que navega rumbo a la Franja. Embarcaciones de 44 países participan en la misión.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 03, 2025 06:45 a. m.
Comparta en:
Gaza.
Gaza.
Afp