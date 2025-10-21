Lo que se sabe sobre extraña muerte de Medio Metro, influencer mexicano: ¿qué hallaron en el cuerpo?

Las autoridades mexicanas investigan la extraña muerte de un hombre identificado como Francisco Pérez, conocido en el mundo de las redes sociales como Medio Metro de Puebla, un hombre de estatura baja que se dedicaba a la danza y a hacer contenido digital. El cuerpo sin vida de Pérez fue encontrado en la localidad de San Sebastián de Aparicio, estado de Puebla.

En la mañana del lunes, la comunidad alertó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida sobre unos arbustos, por lo que unidades de la Policía se dirigieron al lugar para hacer el levantamiento y comenzar con las investigaciones correspondientes para determinar qué le sucedió.

Lo primero que indicaron las autoridades fue que el cadáver se trataba de un hombre de estatura baja, de aproximadamente 30 años, quien presentaba una condición conocida como acondroplastia, una variedad de enanismo que se caracteriza por la cortedad de los brazos y las piernas.



Cuando encontraron al creador de contenido, de acuerdo con el medio Milenio, él estaba vestido con un pantalón y camisa blancos. Además, el cuerpo sin vida presentaba una herida en la cabeza, la cual habría sido la causa de su muerte. Dicha herida está siendo investigada por las autoridades para determinar si fue un accidente o alguien lo hirió.

El Grupo Super T de Paco Toxqui, banda de cumbia mexicana, confirmó el fallecimiento del artista a través de un comunicado: “Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero Medio Metro. Nos unimos al dolor que embarga a la familia Pineda. Descansa en Paz. Hasta siempre, amiguito, te vamos a extrañar. Dejas un gran vacío en nuestro escenario”.



Finalmente, el medio citado indicó que la causa de la muerte de Medio Metro fue por un traumatismo craneoencefálico severo luego de un golpe contundente.



¿Cuál Medio Metro murió?

En redes sociales se ha generado toda una confusión por la muerte de Medio Metro, ya que en el país centroamericano hay varias personas de estatura baja que utilizan este apodo para presentaciones culturales.

Una de las personas que usa este apodo, y que en redes sociales se hace llamar MedioMetro_Original, manifestó: “Hoy amanecimos con una noticia triste, donde muchos amigos anotaron su preocupación. Circula en redes varias notas con mi foto que dice que yo perdí la vida. Me encuentro triste porque la persona que hallaron sin vida en Puebla es el Medio Metro de Puebla. Le envío a sus familiares mi más sentido pésame y que me contacte para los gastos funerarios. Espero que pronto encuentren a los responsables”.

Por otra parte, otro usuario que aparece como MedioMetroOficial1998 en Tiktok, publicó un video diciendo que “este video lo quiero hacer con mucho respeto. Mi nombre es Jonathan, Medio Metro de Ciudad de México. Quiero agradecer a todas las personas que me llamaron y enviaron mensajes preguntando cómo estoy. Gracias a Dios estoy bien, pero consternado por la pérdida de nuestro compañero Paquito Pérez, el primer Medio Metro. Lamentablemente, se nos adelantó. A sus familiares, un abrazo, ya me puse en contacto con ellos para apoyarlos en lo que podamos. Ojalá esto se resuelva también”.

