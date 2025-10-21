En vivo
MUNDO  / Mujer fingió embarazo y el día del parto utilizó una muñeca: así la descubrieron

Mujer fingió embarazo y el día del parto utilizó una muñeca: así la descubrieron

La familia de la mujer de 22 años creyó toda la mentira y participaron en el baby shower y hasta la revelación del sexo del supuesto bebé.

Por: María Paula González
Actualizado: 21 de oct, 2025
Mujer fingió embarazo
La mujer de 22 años anunció que su bebé había nacido y era una muñeca -
Fotos: Mirror

