Mujer fingió embarazo y el día del parto utilizó una muñeca: así la descubrieron

Por semanas, la pequeña Bonnie-Leigh Joyce fue celebrada como un milagro. En redes sociales, su madre, una joven de 22 años llamada Kira Cousins, compartía ecografías, fotos de su vientre y hasta videos de los supuestos movimientos del bebé. Había una historia de amor detrás, una ilusión compartida, una familia que la esperaba con ternura. Hasta que un día, todo se vino abajo al descubrir que la bebé nunca existió.

Kira, residente en Airdrie, Escocia, enfrenta hoy un huracán mediático y el señalamiento público por haber fingido su embarazo utilizando una prótesis abdominal y presentar a una muñeca reborn —réplicas hiperrealistas de recién nacidos— como si fuera su hija.



¿Qué fue lo que ocurrió?

La historia comenzó a hacerse pública el 18 de octubre de 2025, cuando su prima Neave McRobert expuso el engaño a través de un video en TikTok. El clip, que rápidamente se volvió viral, reveló que la familia había descubierto la farsa al notar comportamientos sospechosos de Kira tras el “nacimiento” de Bonnie-Leigh.

Durante meses, Kira Cousins documentó en redes sociales cada etapa de su supuesto embarazo. Subió fotografías de ecografías, mostró el crecimiento de su vientre y organizó una fiesta de revelación de sexo con humo rosa, pastel y decoración alusiva al nombre de su futura hija.



Las publicaciones eran tan detalladas que pocos dudaban de su autenticidad. Incluso, varios miembros de su familia y amigos participaron en la celebración y le compraron regalos para el bebé como ropa de recién nacida, pañales y un cochecito valorado en más de 1.000 libras esterlinas.

Según el relato de su prima, “todos le creyeron a Kira. Reveló el sexo del bebé, publicó fotos de la ecografía e incluso dijo que la niña tenía un agujero en el corazón. Luego me envió un mensaje para decirme que había nacido. Todos estábamos muy felices”.



El nacimiento fue anunciado a comienzos de octubre. En sus redes, Kira afirmó que su bebé pesaba 2,3 kilogramos (5 libras) y compartió imágenes de la pequeña envuelta en mantas rosadas. Pero algo no encajaba.



¿Cómo la descubrieron?

La farsa se desmoronó cuando la madre de Kira entró en su habitación y notó que la supuesta bebé no se movía, no lloraba y nadie podía sostenerla. Al observarla de cerca, descubrieron que Bonnie-Leigh no era un ser humano, sino una muñeca reborn, un tipo de figura artística diseñada para parecer un recién nacido real.

Alarmada, la familia comenzó a investigar. Kira había eliminado de los chats familiares las fotos y videos relacionados con su “bebé”. Neave decidió escribirle al supuesto padre de la niña, quien confirmó la verdad: “Sí, es una muñeca”.

En declaraciones al diario Mirror, Neave relató que incluso recibió un mensaje donde Kira le dijo que “Bonnie-Leigh había muerto”, lo que intensificó el desconcierto y el dolor de todos.

Tras el escándalo viral, Kira Cousins publicó una breve declaración en TikTok, donde no negó los hechos, pero pidió comprensión. “Mi familia me sentó y me preguntó qué pasó al principio de mi embarazo, y hablaré de ello cuando esté lista. Ni se te ocurra pensar que me dejaron salirme con la mía. No lo hicieron”, escribió.

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si se presentarán cargos formales contra la joven, aunque el caso se encuentra bajo revisión debido al posible uso fraudulento de imágenes y la recepción de regalos bajo un engaño.

El nombre de Kira Cousins se convirtió rápidamente en tendencia en TikTok y X (antes Twitter). Los comentarios se dividieron entre quienes la condenan por manipular a su entorno y quienes la observan con compasión, sugiriendo que su conducta podría ser un síntoma de soledad o trauma emocional.

Mientras tanto, su familia intenta procesar lo ocurrido. “Nos sentimos traicionados, pero también preocupados por ella”, declaró su prima Neave. “Nadie hace algo así sin estar sufriendo por dentro”.

