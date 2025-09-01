Publicidad

Israel mató en promedio a 20 niños de Gaza cada día de agosto, sin incluir a víctimas del hambre

Más de 19.000 menores de edad han sido asesinados desde octubre de 2023, mientras que Israel calificó de “vergüenza” que lo acusaran de genocidio.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 01, 2025 04:38 p. m.
Editado por: Sandra Soriano Soriano
AFP