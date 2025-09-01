Israel mató en promedio a 20 niños de Gaza cada día de agosto, sin incluir a víctimas del hambre

El Ejército de Israel mató a por lo menos a 602 niños de Gaza en el mes de agosto, lo que equivale a una media de 20 menores cada día, según datos del Ministerio de Sanidad local compartidos con EFE, que no incluyen las víctimas del domingo 31 de agosto, cerca de 20 personas. (Lea también: Los periodistas que están entre las víctimas mortales tras ataque israelí contra hospital en Gaza)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Entre los asesinados están los tres hermanos Kuwari, que murieron junto a sus padres en el bombardeo de la tienda de campaña en la que se refugiaban el 26 de agosto en Jan Yunis, sur de Gaza, según informaron fuentes locales.

O Maria, de 9 años; Moath, de 7, y su hermano Motaz, de 4, los tres muertos junto a sus padres en un ataque aéreo israelí el 20 de agosto contra su tienda en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, según informaron ese día fuentes médicas.



En todo agosto, alrededor de 2.500 personas han muerto por ataques israelíes en Gaza, de los cuales 1.700 fueron hombres, 602 niños, 187 mujeres y 77 personas mayores.



19.252 niños gazatíes muertos

En estos 23 meses de ofensiva, Israel ha matado en promedio a 91 personas cada día, entre ellas a 28 menores de edad, detalló a EFE un oficial de Sanidad, destacando que el asesinato de niños es "un patrón".

Publicidad

En total, desde octubre de 2023 más de 19.200 niños han sido asesinados en Gaza, de acuerdo con las mismas cifras, que no incluyen más de un centenar de bebés y menores muertos por malnutrición debido a la hambruna que asola la Franja a causa del bloqueo israelí de suministros. (Lea también: Hambruna declarada en Gaza: ONU confirma, Israel niega y la catástrofe se agrava)



Israel reprocha que lo acusen de genocidio

Existe un consenso, entre expertos del genocidio, ONG y organismos internacionales, de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza, territorio que se ha vuelto inhabitable debido a la destrucción sistemática de infraestructura, la escasez de agua potable y la falta de comida.

La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) describe que "las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)", afirmó en un comunicado, recordando que la Corte Internacional de Justicia encontró plausible que Israel esté cometiendo un genocidio e instó al Gobierno israelí a cesar los ataques contra civiles y el "desplazamiento forzado" de la población.

Publicidad

"Se basa completamente en la campaña de mentiras de Hamás y en el blanqueo de esas mentiras por parte de terceros", dijo el Ministerio de Exteriores israelí en su cuenta de X.

Añadió que la declaración es una "vergüenza" y que la IAGS no "verificó la información", la tarea "más básica" en una investigación, al tiempo que afirmó que su declaración "incluso" logra "tergiversar" lo dicho por la Corte Internacional de Justicia.

Pero, "sobre todo", continuó el Ministerio en X, la IAGS "ha sentado un precedente histórico": "Por primera vez, los 'expertos en genocidio' acusan a la propia víctima de genocidio". Ello, pese al "intento de genocidio de Hamás contra el pueblo judío, asesinando a 1.200 personas, violando a mujeres, quemando vivas a familias y declarando su objetivo de matar a todos los judíos", agregó en su mensaje Exteriores de Israel, cuyo ejército ha asesinado a más de 62.000 palestinos desde los ataques del grupo islamista del 7 de octubre de 2023.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

Publicidad

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE