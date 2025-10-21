En vivo
Maduro dice que "si tocan a Venezuela, tocan a Colombia, somos una sola patria"

El líder del régimen venezolano indicó que “Colombia sabe que somos uno solo". El presidente Petro se ha referido a Venezuela en varias ocasiones, en medio del despliegue militar que tiene EE. UU. cerca a las costas del país vecino.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de oct, 2025
Líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.
AFP

