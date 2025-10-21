¿Quién era Andrés Gómez, empresario paisa asesinado en México? Su hija dejó sentido mensaje

En México, las autoridades investigan el asesinato del empresario colombiano Andrés Gómez, conocido con el apodo de Bocadillo. El hombre de 46 años se dedicaba a la industria del tequila en el país centroamericano y las causas de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas, por lo que hay varias preguntas en torno a lo sucedido con él.

La muerte del empresario nacido en Villa Hermosa, Medellín, habría ocurrido el pasado viernes. Gómez era dueño de una marca de tequila promocionado por artistas como Ryan Castro. En 2018, el colombiano recibió un premio en el San Francisco World Spirits Competition por su licor.



Mensaje de la hija de Andrés Gómez

Aún no hay muchos detalles en torno a qué le pasó a Andrés Gómez. Sin embargo, su hija, Valeria Gómez, ha compartido a través de redes sociales una serie de fotografías en las que ha dejado sentidos mensajes de despedida.

“Mi hombre increíble. Te voy a extrañar muchísimo, papá”, “tus princesas te amarán hasta la eternidad” y “ahora estás de fiesta con papá Dios. Te amo, mi ángel eterno” son algunas de las frases que la hija del empresario colombiano ha compartido a través de sus redes sociales.



Andrés Gómez en sus redes sociales se mostraba acompañado por estrellas del espectáculo como los cantantes Yeison Jiménez, Luis Alfonso, el fallecido Omar Geles, entre otros.

La muerte del empresario colombiano Andrés Gómez Mejía en México el pasado 17 de octubre se suma a los asesinatos de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B King, y Regio Clown, cuyo nombre era Jorge Luis Herrera, ocurridos un mes antes en circunstancias igualmente violentas. Ambos músicos habían viajado a Ciudad de México para impulsar sus carreras en el género urbano, pero fueron hallados sin vida el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, tras desaparecer un día antes luego de salir de un gimnasio en Polanco.



Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas, entre ellas el dueño del vehículo en el que se movilizaron los artistas antes de su desaparición. También se investiga a varios colombianos vinculados a redes de extorsión tipo “gota a gota” y distribución de drogas, cuyas familias han denunciado torturas y un plan para crear un chivo expiatorio en torno a ellos. La modelo Angie Miller, quien compartió con los músicos días antes del crimen, fue detenida y liberada por falta de pruebas, pero sus declaraciones han sido clave para identificar a los presuntos responsables.

La Fiscalía del Estado de México lidera el caso, mientras familiares de las víctimas y autoridades colombianas exigen justicia y mayor colaboración internacional para esclarecer los hechos.

