Así se ejecutó robo en Museo del Louvre: siete minutos, dos motos de alta gama y joyas de la Corona

En solo siete minutos, un grupo de cuatro ladrones ingresó al Museo del Louvre de París y sustrajo ocho joyas de la Corona francesa, entre ellas piezas de la emperatriz Eugenia y la reina María Amelia. Conozca los detalles del robo de película.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 21 de oct, 2025
Robo en el Louvre
Robo en el Louvre
AFP

