En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Fuerte temblor de magnitud 7,4 sacude el sur de Filipinas y activa alerta de tsunami
Lo último

Fuerte temblor de magnitud 7,4 sacude el sur de Filipinas y activa alerta de tsunami

La agencia sismológica de Filipinas alertó sobre la posibilidad de un tsunami y pidió las "evacuaciones inmediatas" de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Temblor en Filipinas de magnitud 7,4 activa alerta de tsunami
Fuerte temblor de magnitud 7,4 sacude el sur de Filipinas y activa alerta de tsunami. -
barisonal/Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad