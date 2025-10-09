En vivo
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Negociador de Hamás dice que mediadores confirmaron "que la guerra ha llegado a su fin" con Israel

Negociador de Hamás dice que mediadores confirmaron "que la guerra ha llegado a su fin" con Israel

“Hemos recibido garantías de los mediadores hermanos y de la administración estadounidense”, dijo el principal negociador de Hamás en un discurso televisado por Al Jazeera.

Por: AFP
Actualizado: 9 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Negociador de Hamás dice que mediadores confirmaron “que la guerra ha llegado a su fin” con Israel
