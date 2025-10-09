En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Avance histórico: Japón logra desarrollar el primer cañón electromagnético funcional del mundo

Avance histórico: Japón logra desarrollar el primer cañón electromagnético funcional del mundo

Japón ha completado las primeras pruebas navales exitosas de un cañón electromagnético, disparado desde el buque experimental JS Asuka, haciendo historia en la defensa marítima moderna.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Primeras pruebas navales exitosas de un cañón electromagnético
X: @vodk_anon

Publicidad

Publicidad

Publicidad