Noticias Caracol  / MUNDO  / "Nunca le di mi consentimiento": Gisèle Pelicot enfrenta al único agresor que niega los hechos

"Nunca le di mi consentimiento": Gisèle Pelicot enfrenta al único agresor que niega los hechos

Casi un año después de que 50 hombres fueran condenados por violarla, Gisèle Pelicot volvió a testificar contra el único acusado que aún niega su responsabilidad. "La única víctima en esta sala soy yo, usted no", dijo la víctima.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2025
Gisele Pelicot sobre sentencia a su expareja: "Respeto al tribunal y la decisión de su veredicto"
Gisele Pelicot agradeció ante los medios la labor de sus abogados -
AFP

