María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

De acuerdo con el comité, este premio se le otorga a una defensora de la paz valiente y comprometida que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente. "Como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos", describieron.

Entre las razones sumaron que Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo. "Esto es precisamente lo que yace en la esencia de la democracia: nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno popular, aun cuando discrepemos. En un momento en que la democracia se ve amenazada, es más importante que nunca defender este punto de coincidencia", indicaron.



Duro cuestionamiento del Comité Noruego a democracia en Venezuela

Para el comité noruego, "Venezuela ha evolucionado de un país relativamente democrático y próspero a un estado brutal y autoritario que ahora sufre una crisis humanitaria y económica". En su consideración, la mayoría de los venezolanos viven en la pobreza extrema, mientras que los pocos en la cima se enriquecen. Incluso, señalaron que "la maquinaria violenta del Estado se dirige contra los propios ciudadanos. Casi 8 millones de personas han abandonado el país. La oposición ha sido sistemáticamente reprimida mediante fraude electoral, persecución legal y encarcelamiento".



Calificaron, además, como "régimen autoritario" al Gobierno venezolano actual, aunque no nombran a Nicolás Maduro. Entre las razones para que Machado obtuviera el galardón, indicaron que la opositora, como fundadora de Súmate, organización dedicada al desarrollo democrático, "defendió hace más de 20 años unas elecciones libres y justas".

Y destacan una de sus frases: "Se trataba de elegir entre votos y balas". En su trayectoria señalaron que "tanto en cargos políticos como al servicio de organizaciones, Machado ha defendido la independencia judicial, los derechos humanos y la representación popular. Ha dedicado años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano".



