Tragedia en Nueva York: niño de 11 años muere tras dispararse accidentalmente con un arma

Un niño de 11 años perdió la vida este jueves en la ciudad de Newburgh, en el valle del Hudson, luego de recibir un disparo en la cabeza mientras jugaba con un arma de fuego dentro de una vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 8:17 de la mañana, según informó el Departamento de Policía de Newburgh.

Los agentes acudieron a una casa en North Miller Street, donde encontraron al menor sin vida. Aunque las autoridades no han revelado su identidad, el Distrito Escolar de la Ciudad Ampliada de Newburgh confirmó que el niño era estudiante de la zona.

“La pérdida de un niño, de cualquier edad, es algo difícil de entender y procesar. Nuestros corazones están con su familia y con quienes lo conocieron y amaron”, señaló el distrito en un comunicado, en el que también ofreció recursos de apoyo emocional para los estudiantes.De acuerdo con fuentes citadas por el canal News12, el menor se encontraba jugando con varios amigos cuando el arma se disparó accidentalmente, impactándolo en la cabeza. La policía aún mantiene abierta la investigación y no ha ofrecido más detalles sobre la procedencia del arma o si había adultos presentes en el momento del incidente.



Escuelas en confinamiento por precaución

El tiroteo, ocurrido cerca de un parque, un programa infantil Head Start y a una cuadra del colegio Bishop Dunn Memorial School, provocó que todas las escuelas del distrito entraran en confinamiento preventivo durante varias horas, mientras las autoridades aseguraban la zona. El cierre fue levantado poco después del mediodía, tras confirmar que ningún estudiante estaba en peligro.



El suceso ha generado consternación en la comunidad, que todavía intenta comprender cómo un grupo de niños tuvo acceso a un arma. La ciudad de Newburgh, ubicada en el condado de Orange, a unas dos horas al norte de Nueva York, ha registrado en los últimos años varios incidentes relacionados con violencia armada.

Mientras la policía continúa con la investigación, el caso reaviva el debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos y la necesidad de reforzar la educación sobre seguridad en el hogar. Una tragedia que, una vez más, pone de relieve las consecuencias irreversibles de la presencia de armas en manos de menores.



