Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Tragedia en Nueva York: niño de 11 años muere tras dispararse accidentalmente con un arma

Tragedia en Nueva York: niño de 11 años muere tras dispararse accidentalmente con un arma

Aunque las autoridades no han revelado su identidad, el Distrito Escolar de la Ciudad Ampliada de Newburgh confirmó que el niño era estudiante de la zona.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 9 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Niño de 11 años se disparó a sí mismo
Las autoridades no han confirmado su autoridad.
Tomado de redes.

