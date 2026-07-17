Fuerte temblor en México, de magnitud 7,4, en la mañana de este viernes: ¿dónde fue el epicentro?

Un sismo de magnitud 7,4 se registró este viernes 17 de julio de 2026 a las 09:48 a. m. hora local frente a las costas de Puerto Madero, en el estado de Chiapas, México, informó el Servicio Geológico Colombiano, con base en datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). El evento tuvo un epicentro ubicado en la latitud 14,40° y longitud 93,00°, en el océano Pacífico, y se produjo a una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, lo que podría incrementar su percepción en zonas cercanas. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación mientras se evalúan posibles afectaciones y se actualiza la información oficial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han reportado personas lesionadas ni fallecidas ni daños a estructuras. Sin embargo, esta información podría cambiar en los próximos minutos.

El temblor se sintió también en países como Guatemala, El Salvador y Belice. Autoridades de dichas naciones tampoco han reportado víctimas.



Publicidad

¿Qué hacer durante y después de un temblor?

Durante un temblor, la población debe actuar con calma y evitar correr, gritar o generar situaciones de pánico que puedan aumentar el riesgo de accidentes. Si la persona se encuentra dentro de una vivienda, oficina o edificio, debe ubicarse en zonas seguras previamente identificadas, lejos de ventanas, espejos, estanterías, lámparas y otros objetos que puedan caer. La recomendación es proteger la cabeza y el cuello, agacharse, cubrirse y sujetarse a una estructura firme hasta que termine el movimiento. Si la persona está en la calle, debe alejarse de postes, cables eléctricos, fachadas, árboles y elementos que puedan desprenderse. En caso de estar conduciendo un vehículo, debe detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o estructuras elevadas, y permanecer dentro del automóvil hasta que finalice el sismo.

Una vez concluido el temblor, es importante verificar el estado de salud propio y de quienes se encuentren alrededor, brindando ayuda a las personas lesionadas si es posible hacerlo sin poner en riesgo la seguridad personal. También se recomienda revisar si existen daños estructurales en la vivienda o el edificio antes de permanecer en el lugar. Si se detectan grietas importantes, fugas de gas, cortocircuitos o cualquier señal de peligro, se debe evacuar inmediatamente y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Publicidad

Las autoridades aconsejan mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada en redes sociales. Además, es fundamental estar preparado para posibles réplicas, que pueden presentarse minutos, horas o incluso días después del evento principal. Contar con un plan familiar de emergencia, un kit básico con agua, alimentos, linterna y documentos esenciales, así como conocer las rutas de evacuación, puede marcar la diferencia para proteger la vida y reducir los riesgos durante y después de un movimiento sísmico.

