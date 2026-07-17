Esposa de Joan Sebastián Durán Guerrero, asesinado por ICE: “Su hija cada noche pregunta por él”

Karolina Rojas, esposa de Joan Sebastián Durán Guerrero, el colombiano que murió a manos del ICE en un operativo que no iba dirigido a él, rompió el silencio y ofreció unas conmovedoras palabras en las que reveló el difícil momento que atraviesa, sobre todo, porque aún no ha podido decirle a su hija de 3 años que su papá no va a volver.

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El joven de 26 años fue asesinado el pasado 13 de julio en Biddeford, una ciudad de unos 22.500 habitantes en la costa del estado de Maine, en Estados Unidos, a donde se había ido en busca de mejores oportunidades para él y su familia. Por las mañanas trabajaba haciendo la limpieza en una veterinaria y por las tardes como repartidor de domicilios. (Lea también: Exesposa de agente del ICE que asesinó a colombiano hizo revelación: "Me pedía que mintiera")

Su esposa Karolina aseguró que él “era un hombre juicioso, trabajador, entregado a su familia, soñaba siempre en grande y tenía muchos sueños por cumplir. Siempre estaba feliz y contagiaba a los demás con su alegría. Le gustaba trabajar, no le gustaba estar quieto. Desde el momento en que nos conocimos nunca más nos separamos, siempre fuimos uno solo, siempre estaba pendiente de que no me faltara nada, hacía todo por verme feliz, siempre decía que yo era su vida. Era un hombre detallista, entregado a nuestro amor, siempre me hizo sentir como una reina, nunca me hizo falta nada, me brindó más de lo que yo soñaba. Jamás tendré palabras para expresar el hombre tan maravilloso que Dios me dio”.



Sin embargo, los sueños de Durán Guerrero se vieron truncados por la cuestionada y confusa operación de ICE, que es materia de investigación por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el FBI. Y es que desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, la política contra los migrantes se endureció drásticamente, con detenciones masivas que han derivado en 29 incidentes en los que agentes de migración dispararon contra civiles, ocho de los cuales murieron, según el portal The Trace. (Lea también: A Joan Sebastián Durán “lo mataron a sangre fría”: abuelo de colombiano asesinado por ICE en EE. UU.)



“Él vivía por su gordita”

Lo más doloroso para Karolina ha sido la pérdida para su hija de un hombre que, aseguró, “lo que más soñaba era ser papá. Desde el momento en que supo que tendría una princesa todo en él cambió, siempre decía que a esa niña nada le faltaría y así fue desde el momento en que la tuvo en sus brazos y sostuvo su pequeña mano y nunca la soltó. Siempre trabajaba para su gordita, como le decía, nunca le faltó nada. Siempre quería estar en cada paso que su gordita diera. Siempre decía ‘papi, quiero Nuggets con papas’, y él siempre la complacía del todo, nunca dejaba que su gordita se quedara con antojos. Salían juntos todas las tardes al parque, llegaba mi niña feliz a contarme todo lo que papi le dio. Recuerdo que siempre la miraba y decía ‘está muy hermosa’ y se le salían las lágrimas; él vivía por ella, todo lo que él hacía era en nombre de su gordita”.



La pequeña, según se ha informado, estaba en el carro cuando los agentes del ICE dispararon contra el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, que “quería ser un padre presente, que su hija nunca pensara que su padre no estaba o que estaba muy ocupado”, declaró Karolina Rojas, quien aseguró que “cada mañana mi hija despertaba y llamaba a papá a decirle que ya había despertado y que había dormido rico. Todos los días esperaba a papá para almorzar y jugar un rato con él. Luego cada noche papá llegaba a cepillarle los dientes y a abrazarla para dormir. Unos meses antes habíamos hablado de cómo sería de grande y que le daría muy duro cuando estuviera en el colegio por primera vez. Soñamos tantas cosas los tres de nuestro futuro”.



“Ahora mi hija pregunta por papá”

La parte más difícil para la esposa del colombiano asesinado por ICE es no poder contarle a la pequeña de 3 años que su padre ha muerto. “Días antes, (Joan Sebastián) le compró muchas cosas a su gordita: ropa, juguetes y amaba ver cómo se ponía feliz. Un día antes la llevó al parque y pasaron muy felices los dos. Se suponía que ese lunes en la tarde sería día de estar con papá, pero nunca llegó. Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá, que ya no lo podrá abrazar y decirle ‘papi, te amo’. Cada noche pregunta por él, siempre dormía junto a él y ahora no lo puede hacer”.

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“Solo me quedan las fotos y una cobija de los tres que le había regalado unas semanas antes. Tengo el alma rota, él era todo para mí, nunca dejaba que me preocupara de nada. Me siento tan desprotegida, quisiera salir corriendo a los brazos de él y que me dijera ‘tranquila, mi flaca, acá estoy’. Siempre serás el amor de mi vida hasta que mi corazón deje de latir. Cuídanos y ayúdame a sobrellevar todo, ayúdame a cuidar y proteger a nuestra hija. Te amo”, concluyó Karolina Rojas. (Lea también: Se conoce video que muestra cuando agente del ICE mata a colombiano que iba con su hija)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE