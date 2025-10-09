Gene Simmons, de Kiss, fue hospitalizado tras sufrir accidente de tránsito en Malibú

Gene Simmons, bajista y miembro fundador de la legendaria banda Kiss, es noticia a nivel mundial luego de que se confirmara que tuvo un accidente de tránsito y estuvo hospitalizado. Así lo informó el medio local NBC4 Los Ángeles, medio que detalló que el músico de 76 años perdió el control de su vehículo.



¿Qué le ocurrió a Gene Simmons?

Según la emisora que dio a conocer la información, el famoso bajista se movilizaba en su camioneta SUV por la Pacific Coast Highway de Malibú cuando perdió el control del carro y chocó contra otro vehículo que estaba estacionado en la zona. El incidente ocurrió el miércoles 8 de octubre sobre la 1:00 de la tarde.

Cuando ocurrió el incidente no se identificó al responsable en la información transmitida, por lo que solo horas más tarde se pudo estagblecer que había sido el famoso miembro fundador de Kiss.

Simmons aseguró a los agentes que atendieron la situación, según registros de la policía, que tuvo un episodio de desmayo o pérdida de consciencia mientras estaba al volante, lo que causó el accidente. Los registros indican que la camioneta del músico atravesó varios carriles antes de tener el impacto final.



Inmediatamente, Gene Simmons fue trasladado a a un centro médico para ser atendido de urgencia y fue hospitalizado por algunas horas. La emisora pudo confirmar que actualmente el bajista se encuentra recuperándose en su vivienda.

La esposa de Gene Simmons, Shannon, reveló al medio que el músico está recibiendo todos los cuidados indicados en la vivienda. Además, la mujer de 68 años detalló que recientemente los médicos habían modificado su medicación. "Gene está bien y ya volvió al trabajo", dijo un representante del artista a la revista People.



Por ahora, se desconocen más detalles sobre el incidente y la salud de Gene, pero las declaraciones de su esposa y representante han dado un parte de tranquilidad a los fanáticos.



Kiss estará de regreso en los escenarios

El accidente de Gene Simmons ocurre a tan solo un mes del anhelado regreso de Kiss a los escenarios tras su show End of the Road. Simmons y Paul Stanley, junto a músicos invitados, llevarán a cabo un nuevo show en Las Vegas los próximos 14, 15 y 16 de noviembre en el Virgin Hotels Las Vegas.

Se trata de un evento especial para fans en el que se celebrarán los 50 años de la banda y los 30 de su primera convención de fans. Se ha dicho que será un evento en el que Gene Simmons y Paul Stanley no estarán maquillados como se acostumbra para los shows de la banda que se separó en 2023. Los músicos participarán en sesiones de preguntas y respuestas con los fans y habrá conciertos de bandas tributo.



¿Quién es Gene Simmons?

Gene Simmons es un músico, empresario y figura icónica del rock mundial, reconocido principalmente como bajista, vocalista y cofundador de Kiss, una de las bandas más influyentes y teatrales de la historia del género. Nacido en Israel en 1949 bajo el nombre de Chaim Witz, emigró a Estados Unidos siendo niño y adoptó el nombre artístico que lo haría legendario.

Es inconfundible con su maquillaje de “The Demon”, su lengua alargada y su presencia escénica imponente. Pero más allá del escenario, Simmons ha cultivado una carrera multifacética como productor, actor, autor y empresario, consolidándose como uno de los artistas más astutos en la industria del entretenimiento. Convirtió a Kiss en una marca global, con más de cinco mil productos licenciados, desde cómics y figuras de acción hasta ataúdes con el logo de la banda.

