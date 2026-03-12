La fecha que dio la Nasa para intentar lanzamiento de misión Artemis II hacia la órbita lunar

La NASA informó este jueves que prevé intentar el lanzamiento de la misión Artemis II hacia la órbita lunar el próximo 1 de abril, luego de resolver los problemas técnicos que obligaron a posponer el despegue en febrero y tras evaluar los retos detectados durante la revisión de preparación de vuelo.



"Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", afirmó en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

La misión Artemis II transportará a cuatro astronautas hasta la órbita de la Luna, en lo que representará el acercamiento humano más significativo al satélite natural en más de 50 años.

Según explicó Glaze, el traslado del cohete hasta la plataforma de lanzamiento está programado para el 19 de marzo, un día después de que la tripulación inicie el periodo de cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston, Texas.



La agencia también señaló que no llevará a cabo el tradicional ensayo general de carga de combustible previo al lanzamiento, ya que este procedimiento se realizó en dos ocasiones durante febrero y cada intento "resta un poco de vida" a los tanques.



¿Quiénes son los tripulantes de Artemis II?

La tripulación de Artemis II está integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes se trasladarán el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy, en Florida, desde donde despegará la misión.



El lanzamiento estaba previsto originalmente para febrero, pero fue aplazado debido a fallas en el sistema de suministro de helio de la nave cuando esta ya se encontraba en la plataforma, lo que obligó a desmontar tanto el cohete como la cápsula.

De acuerdo con la NASA, el inconveniente fue causado por un sello defectuoso en el mecanismo de desconexión rápida, encargado de permitir el paso del helio desde los sistemas terrestres hacia el cohete, lo que terminó bloqueando el flujo del combustible.

"Uno de los sellos a veces se salía de su lugar y bloqueó el flujo a través del conector rápido. Terminamos quitando ese sello y reforzando otro que sería menos susceptible a ese fenómeno", explicó el presidente del equipo de gestión de la misión, John Honeycutt.



Misión Artemis II "no está exenta de riesgos": Nasa

En cuanto a los riesgos, los especialistas de la NASA coincidieron en que la misión "no está exenta de riesgos" y reconocieron que podrían presentarse escenarios no ideales en determinados momentos, aunque subrayaron que han hecho "todo lo posible para reducir" esas probabilidades.

"No es el primer vuelo, pero tampoco estamos en una cadencia regular, por lo que definitivamente tenemos un riesgo significativamente mayor que en una misión con un sistema de vuelo que está volando todo el tiempo", señaló Glaze.

El programa Artemis busca concretar el regreso del ser humano a la Luna, un hito que, tras los ajustes más recientes en el calendario de la NASA, no se espera que ocurra antes de 2028 con la misión Artemis IV.

