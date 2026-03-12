Delcy Rodríguez cancela su visita a Colombia para reunirse con Gustavo Petro

La Cancillería de Colombia confirmó este jueves que fue cancelado el primer viaje internacional de la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, a la zona fronteriza entre ambos países. La decisión se tomó a pocas horas del encuentro con el presidente Gustavo Petro y sin que se ofrecieran detalles sobre las razones.



Bajo presión de Washington, el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la venezolana Delcy Rodríguez tenían previsto reunirse el viernes para dialogar sobre el aumento del narcotráfico, la posible compra de gas venezolano y otros asuntos de cooperación bilateral.

"Todo se canceló", afirmó a la AFP un funcionario de la Cancillería en Bogotá, mientras trabajadores comenzaban a desmontar el escenario instalado para la reunión en uno de los puentes que unen la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.

El paso fronterizo había sido cerrado al tránsito vehicular y el lugar estaba listo para recibir a Rodríguez en lo que iba a ser su primer desplazamiento internacional desde la caída de su antecesor, Nicolás Maduro, tras un operativo militar estadounidense en enero.



¿Por qué se canceló reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez?

La suspensión de la reunión entre Petro y Rodríguez estaría relacionada con problemas de seguridad, aunque no se especifica si estos se presentaron del lado colombiano o del venezolano.

En la frontera operan múltiples organizaciones dedicadas al narcotráfico, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua del continente.

Aunque Rodríguez y Petro mantienen agendas distintas frente a Washington, ambos se encuentran bajo el escrutinio de Donald Trump, según expertos consultados.

Rodríguez ha sido designada para impulsar reformas orientadas a reactivar la industria petrolera venezolana con medidas favorables para Estados Unidos, en un país que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo. La exvicepresidenta de Maduro también busca marcar distancia de aliados históricos como China, Rusia e Irán.

Por su parte, Trump exige a Petro una postura más firme contra las redes del narcotráfico. Si bien ambos suavizaron tensiones tras una reunión en la Casa Blanca en febrero, la relación estuvo marcada por insultos y amenazas mutuas. En uno de sus señalamientos, el republicano llegó a advertir que Petro debía "cuidar su trasero", tras haber llevado ante la justicia estadounidense a Maduro por cargos como narcotráfico.



¿De qué hablaron Petro y Trump?

Más temprano, Petro y Trump sostuvieron una conversación telefónica de unos 30 minutos, en la que abordaron esta reunión frustrada y otros asuntos.

"Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela", informó la Presidencia de Colombia.

