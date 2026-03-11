Irán condiciona tregua a que EE. UU. e Israel prometan no lanzar más ataques, según Bloomberg

Irán estaría dispuesto a considerar una tregua en la guerra con Estados Unidos si el gobierno de ese país y el de Israel se comprometen a no lanzar nuevos ataques contra su territorio en el futuro, según informó este miércoles 11 de marzo el medio Bloomberg, que cita a funcionarios familiarizados con las conversaciones diplomáticas.

De acuerdo con el medio, Teherán habría transmitido esa condición a través de mediadores regionales en contactos diplomáticos destinados a explorar una posible desescalada del conflicto, que se intensificó tras los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones militares y nucleares iraníes. (Le puede interesar: EE. UU. fue responsable de bombardeo en escuela de niñas en Irán, según The New York Times).



Las fuentes consultadas por Bloomberg, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de negociaciones sensibles, señalaron que la principal exigencia de Irán es recibir garantías explícitas de que ni Estados Unidos ni Israel volverán a atacar al país una vez concluido el actual enfrentamiento. Según el informe, los dirigentes iraníes temen especialmente que Israel pueda reanudar ataques incluso si se alcanza un alto el fuego, por lo que consideran indispensable un compromiso previo de seguridad antes de aceptar cualquier tregua.



Lea: California podría ser atacada por Irán con drones como represalia: advierte el FBI

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en dos ocasiones que considera la guerra contra Irán como "ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar. Mientras Irán continúa con ataques a objetivos estadounidenses y civiles en diversos países de Oriente Medio, Estados Unidos asegura haber atacado más de 5.000 objetivos en Irán, incluidos unos 60 barcos, que habrían sido destruidos en las últimas 72 horas.