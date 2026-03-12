Así pasa Nicolás Maduro sus días en prisión, según ABC de España: ¿qué grita en las noches?

Tras su captura en Venezuela el 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, Nicolás Maduro fue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Estados Unidos, para responder por cuatro delitos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. (Lea también: Esta es la cárcel en Brooklyn donde está Nicolás Maduro: “El infierno en la Tierra”)

Al penal son llevados presos del más alto nivel, tanto hombres como mujeres, que se consideren de suma peligrosidad. Entre ellos se cuentan Adolfo Macías Villamar, alias Fito; Ismael Zambada, alias El Mayo, y Sean Diddy Combs, rapero y productor musical.

Alberga a por lo menos 1.200 reclusos y muchos se mantienen en condiciones de aislamiento. Andrew Dalack, abogado de varios de ellos, aseguró a la BBC que "es un lugar que da mucho miedo".



Fuertemente custodiados para evitar que se autolesionen

El diario ABC de España reveló detalles de cómo pasa sus días en prisión Nicolás Maduro. (Lea también: Hijo de Nicolás Maduro publica carta que el venezolano habría escrito desde prisión en EE. UU.)



De acuerdo con el medio, fuentes citadas indicaron que el líder chavista está en la Unidad de Alojamiento Especial, -SHU por sus siglas en inglés-, que “cumple varias funciones: aislamiento disciplinario, prevención de suicidios y protección de internos de alto perfil o en riesgo”.



Explica que la celda de Maduro es de 3 metros por 2 “con una cama metálica, un retrete, un lavabo y una ventana estrecha por la que apenas entra luz natural”.

Los internos de esa unidad “pueden salir tres veces por semana durante una hora, siempre con grilletes en pies y manos y escoltados por dos guardias. En ese tiempo pueden ducharse, usar el teléfono –hasta un máximo mensual–, acceder al correo electrónico supervisado o salir a un pequeño patio enrejado al aire libre”.

Además, indica el diario español, Maduro grita en las noches: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!”.



Venezuela sin Maduro

El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al tribunal de Nueva York, que lleva el caso contra Nicolás Maduro, que reconoció formalmente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como jefa de Estado de ese país.

El encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, Michael Kozak, envió una carta al fiscal Jay Clayton para que comunique a la corte que "Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela".

El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había reconocido formalmente al Gobierno de Rodríguez, días después de que Estados Unidos y Venezuela restablecieran sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

Este reconocimiento debilita la posición de Maduro, puesto que en el juicio que afronta en Nueva York por presunto narcotráfico ha planteado su defensa como presidente de Venezuela y ha pedido que se financie con fondos del Estado venezolano. (Lea también: La petición que hizo la esposa de Maduro, Cilia Flores, al no tener cómo pagar un abogado)

En la carta, Kozak aclaró que Estados Unidos no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y que "esa falta de reconocimiento continúa hasta el presente". Añade: "Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense por sus crímenes".

Kozak apuntó que el pasado 5 de marzo Estados Unidos anunció "la normalización de las relaciones con Venezuela bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez".

El funcionario agregó que el objetivo de Washington es lograr "un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido".

"Para facilitar esta transición, Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela", destacó.

