Se registra tiroteo en una sinagoga de Estados Unidos: presunto atacante habría fallecido

Una persona aparentemente armada impactó este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit. La policía se desplazó al lugar de los hechos como primer respondiente, informó el FBI.



El atacante, que impactó el vehículo contra la entrada del Temple Israel, portaba un rifle e intercambió disparos con las autoridades. El hombre fue abatido dentro del vehículo, según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La única persona herida en el ataque fue un agente de seguridad que resultó atropellado por el vehículo y que, según el sheriff, se espera que se recupere satisfactoriamente. Las fuerzas del orden siguen trabajando en la zona para despejar el área y tratan de averiguar si el vehículo contiene explosivos.



Reacciones en Estados Unidos: Trump tiene conocimiento del ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado de lo sucedido, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la cadena CNN.

La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, también dijo que está dando seguimiento a las informaciones de un “tiroteo activo” en Temple Israel y afirmó que trabaja con la policía estatal para obtener más información. “Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo”, agregó.



¿Tiroteo estaría vinculado con el conflicto de Irán?

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.



Desde el inicio de esa ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense ante posibles atentados en represalia.



Míchigan, en el Medio Oeste del país, cuenta con una de las comunidades árabes más numerosas del país y con una comunidad judía importante, especialmente concentradas en el área metropolitana de Detroit.

Publicidad

La congresista de Míchigan Rashida Tlaib, de origen palestino, declaró que lo ocurrido en la sinagoga es “espantoso”: “Nadie debería sufrir violencia en ningún lugar, especialmente en un lugar de culto”, agregó.

Bombardeos de Israel en varias zonas de Líbano dejan al menos 24 muertos y más de 50 heridos

Publicidad

El Departamento de Policía de Nueva York reforzó este jueves la vigilancia en instituciones judías de la ciudad tras el ataque. La institución informó en sus redes que, ante el “entorno de amenaza elevado”, ha desplegado patrullas de alta visibilidad en centros religiosos y culturales judíos de los cinco distritos de Nueva York.

“Estamos en contacto con nuestros socios de las fuerzas del orden y, por precaución, continuamos con el despliegue preventivo”, señaló el departamento en un comunicado, instando a la ciudadanía a aplicar el protocolo de “si ve algo, diga algo”.

EFE

Editado por María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL