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Noticias Caracol  / MUNDO  / Grave accidente de avión en Bolivia: pilotos habrían perdido el conocimiento y están desaparecidos

Grave accidente de avión en Bolivia: pilotos habrían perdido el conocimiento y están desaparecidos

La aeronave salió desde El Alto, ciudad vecina de La Paz, hacia Santa Cruz, pero media hora después perdió la comunicación y comenzó a volar en círculos.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Avioneta
Imagen de referencia.
Archivo

La Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) busca una avioneta privada con dos tripulantes que se accidentó este lunes en la región central de Cochabamba, sin que por el momento se tenga un reporte sobre la situación de los pilotos, informó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

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La aeronave Cessna Citation, con matrícula CP-3243, partió a las 08.30 hora local (12.30 GMT) desde el aeropuerto de El Alto, ciudad vecina de La Paz, hacia la ciudad de Santa Cruz (este), pero media hora más tarde se perdió la comunicación y comenzó a volar en círculos.

A las 11.00 hora local (15.00 GMT) desapareció del radar, apuntó Zamora. Los pilotos de la nave son Carlos Moyano y Julio Sardán, quienes horas antes habían trasladado al ministro de Medio Ambiente, Oscar Mario Justiniano, de Santa Cruz a La Paz, agregó el titular de Obras Públicas.

Un avión y un helicóptero de la FAB están buscando la aeronave accidentada. Zamora dijo que una de las presunciones es que la nave sufrió una despresurización de cabina y que los pilotos perdieron el conocimiento, lo que explicaría la ausencia de comunicación y el vuelo en círculos de la nave. “Lo que más nos importa en este momento son las vidas humanas", manifestó el ministro y agregó que los equipos de rescate están enfocados en hallar con vida a los pilotos Moyano y Sardán.

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EFE

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