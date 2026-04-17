Astronautas de Artemis II y sus primeros días en la Tierra: "Creía que estaba flotando"

Tras completar una semana de su regreso a la Tierra, los astronautas que realizaron la misión Artemis II y sobrevolaron la Luna, detallan cuáles han sido sus experiencias más extrañas en la cotidianidad de nuestro planeta. Además, detalles sobre la misión y aseguraron que están cada vez más cerca de aterrizar en la Luna.

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Al retornar de un histórica travesía alrededor de la Luna en más de 50 años y convertirse en los humanos que más lejos han viajado en el espacio, los cuatro astronautas de la misión -tres estadounidenses y un canadiense- hicieron algunas confesiones este jueves en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas. La tripulación aún pasa exámenes médicos, aún sin tiempo para descomprimirse o reflexionar, dijo el comandante de la misión, Reid Wiseman.



¿Cómo viven el regreso a la Tierra los astronautas de Artemis II?

Christina Koch detalló que, luego de regresar de la Luna, despertó sus primeras noches en la Tierra pensando que aún flotaba. La astronauta detalló que, aunque han pasado los días, todavía les cuesta acostumbrarse a la gravedad. "Cada vez que me despertaba durante los primeros días, creía que estaba flotando. Realmente pensaba que estaba flotando y tenía que convencerme a mí misma de que no era así", dijo Koch, quien en 2019 ya había realizado una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Koch detalló que esto es algo nuevo para ella, incluso después de pasar 328 días en el espacio. Aseguró que esta es la primera vez que experimenta problemas con la gravedad en la Tierra. "Nunca me ocurrió aquello de pensar que un objeto iba a flotar delante de mí. Sin embargo, por alguna razón, en este regreso sí me ha pasado. Por ejemplo, lanzaba una camiseta al aire. Y, de hecho, me sorprendía".



Reid Wiseman reveló que, pese a varios contratiempos, cree que la nave Orión es segura y estaría en condiciones de salir de nuevo al espacio mañana mismo. Contó que hubo una fuga en la presión de los sistemas de combustible de la nave, además de los contratiempos con el inodoro y, finalmente, un detector de humo que se encendía y apagaba en el penúltimo día de misión, que los preocupó.



"No fue aterrador, pero sí tenso durante unos minutos, hasta que logramos reconfigurar los sistemas. Sin embargo, lo que nos grabamos a fuego en la mente antes del lanzamiento fue: nada de movimientos apresurados. Detengámonos. Evaluemos esta máquina. Veamos qué nos está diciendo la máquina y qué nos está diciendo Houston [cuarto de control] y entonces, tomemos una decisión conjunta", explicó.

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Pese a ello, elogió el diseño de la nave, que aunque "necesita mejoras", bien "podrían colocar la cápsula Orion de la misión Artemis III sobre la plataforma mañana mismo y lanzarla, y la tripulación estaría en excelentes condiciones". Por su parte, el canadiense Jeremy Hansen piensa lo mismo que el comandante y señaló que "tenemos que estar dispuestos a asumir un poco más de riesgo del que estábamos dispuestos a asumir en el pasado, y simplemente confiar en que encontraremos la solución en tiempo real".

El piloto Víctor Glover describió el reingreso a la atmósfera terrestre, donde el escudo térmico de la nave los protegió de temperaturas sobre los 2.700ºC, mientras viajan a 40.000 km por hora, como "13 minutos y 36 segundos muy intensos". Dijo recordar que sintió un "efecto yo-yo" mientras los paracaídas se desplegaban. "Nunca he hecho paracaidismo; pero si te lanzaras de espaldas desde un rascacielos... así es exactamente como se sintió durante 5 segundos. Luego salieron los paracaídas principales y fue grandioso", aclaró.

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Su misión, que duró casi 10 días, es la primera tripulada del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar de nuevo a estadounidenses a la Luna, esta vez para establecer una base y prepararse para futuras misiones a Marte. Los tripulantes expresaron su confianza en la capacidad de la agencia espacial estadounidense para lograr este objetivo en los próximos años.

Estados Unidos trabaja para lograr un alunizaje en 2028, antes de que finalice el mandato de Donald Trump y antes de la fecha límite fijada por su principal rival, China. "Si nos hubieran dado las llaves del módulo de aterrizaje, lo habríamos descendido y habríamos aterrizado en la Luna", agregó Wiseman. "Es absolutamente factible".

*Con información de AFP

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