Guyana denuncia "disparos" desde Venezuela contra una embarcación en el río Cuyuní

La lancha patrulla, que transportaba personal militar y policial, escoltaba a funcionarios electorales de Guyana que distribuían material electoral en sedes remotas cuando fue atacada desde la costa venezolana.

Por: AFP
Actualizado: agosto 31, 2025 07:35 p. m.
Guyana en día de elecciones.
Guyana en día de elecciones (foto de referencia).
Las fuerzas armadas y la policía de Guyana denunciaron este domingo "disparos" desde Venezuela contra una embarcación guyanesa que transportaba material electoral para los comicios generales del lunes. Según un comunicado conjunto, el incidente ocurrió alrededor de las 14H30 (18H30 GMT) cerca de la localidad de Bamboo, en el río Cuyuní, en la disputada y rica región petrolera del Esequibo, motivo de disputa territorial entre Venezuela y Guyana.

La lancha patrulla, que transportaba personal militar y policial, escoltaba a funcionarios electorales de Guyana que distribuían material electoral en sedes remotas cuando fue atacada desde la costa venezolana. "La patrulla respondió al fuego de inmediato y logró poner al equipo de escolta fuera de peligro. Ningún miembro del personal resultó herido y ningún material electoral resultó dañado ni comprometido", declaró el comunicado. "Pese al incidente, el equipo continuó su viaje de forma segura y todas las urnas restantes fueron entregadas con éxito a sus colegios electorales asignados", añadió.

    AFP

Guyana y Venezuela se han quejado en el pasado de disparos contra sus embarcaciones, pero ambos suelen abstenerse de culpar a las fuerzas armadas contrarias. El presidente saliente de Guyana, Irfaan Ali, ha adoptado una postura firme contra Venezuela y cuenta con el apoyo de Estados Unidos en las reclamaciones de su país sobre el territorio del Esequibo.

Por su parte, Venezuela se ha mostrado cada vez más firme respecto al diferendo y este año eligió a un gobernador para la región, pese a que Caracas no tiene autoridad allí. Guyana, un país de 850.000 habitantes que posee las mayores reservas de petróleo per cápita del planeta, celebrará elecciones para elegir nuevo presidente y parlamento. La mayoría de las reservas de crudo se encuentran en el Esequibo.

