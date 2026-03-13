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Ejército de Irán amenaza con destruir infraestructura energética de EE. UU. tras ataque a isla

En un comunicado, el ejército de Irán afirmó que la infraestructura con acciones estadounidenses sería "destruida y convertida en un montón de cenizas".

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Editado por: Laura Valentina Mercado
Ejército de Irán amenaza con destruir infraestructura energética de EE. UU. tras ataque a isla
Ejército de Irán amenaza con destruir infraestructura energética de EE. UU. tras ataque a isla.
AFP

El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

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"Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas", dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.

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El comunicado, en respuesta a "las declaraciones del agresivo y terrorista presidente de Estados Unidos", llega después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijera en redes sociales que sus fuerzas armadas ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio contra "objetivos militares" en la isla de Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Trump aseguró que había optado por "no destruir la infraestructura petrolera de la isla", una decisión que puede reconsiderar si se mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico. "Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión", advirtió en su cuenta de Truth Social.

Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros. De acuerdo con medios locales, la isla también es conocida por tener grandes tanques de almacenamiento de petróleo para distribuir al mercado internacional.

EE. UU. despliega marines adicionales en Oriente Medio

Estados Unidos ha enviado una expedición de marines a Oriente Medio, una fuerza de respuesta rápida diseñada para responder con poco aviso a crisis militares, informaron medios estadounidenses este viernes. El Wall Street Journal reportó en primer lugar que, a medida que Irán intensifica sus ataques en el estrecho de Ormuz, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha aprobado una solicitud del Comando Central de Estados Unidos para el despliegue de un grupo anfibio y su unidad expedicionaria adjunta, según tres funcionarios estadounidenses citados por el medio.

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Este grupo suele estar compuesto por varios buques y acompañado por unos 5.000 infantes de marina y marineros, detalla Wall Street Journal. El buque USS Tripoli, que estaba en Japón, se dirige ya hacia Oriente Medio, señalaron dos de los funcionarios citados, quienes aseguraron que ya hay infantes de marina desplegados en la zona para prestar apoyo a las operaciones en Irán.

Este tipo de unidades se han utilizado tradicionalmente para misiones como evacuaciones a gran escala y operaciones que requieren movimientos de barco a tierra, incluidas incursiones y asaltos. También cuentan con un componente de combate terrestre y aéreo, y algunas unidades están entrenadas para sostener operaciones especiales durante semanas.

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EFE

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