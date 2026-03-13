En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
CASO UNGRD
SENADO
GANADORES CONSULTAS
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Delcy Rodríguez recibió a ministros de Colombia en Caracas, Venezuela: ¿de qué hablaron?

Delcy Rodríguez recibió a ministros de Colombia en Caracas, Venezuela: ¿de qué hablaron?

Los funcionarios de Venezuela y Colombia, acompañados de otras autoridades, se dividieron en grupos en función de los sectores, entre ellos seguridad, energía y comercio.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Laura Valentina Mercado
Thumbnail

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes a una delegación de ministros de Colombia para abordar la agenda bilateral en temas como seguridad, energía, comercio y turismo, luego de que se cancelara la reunión que la mandataria tenía prevista celebrar con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La reunión se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo de Venezuela, donde también se encuentran el canciller chavista, Yván Gil, y su homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, quienes encabezaron previamente mesas de trabajos, según imágenes transmitidas por el canal estatal VTV.

Últimas Noticias

  1. Sebastián Marset
    Sebastián Marset, capo capurado recientemente en Bolivia. -
    Fotos: AFP
    MUNDO

    ¿Quién es Sebastián Marset y qué relación tendría en crimen contra fiscal Pecci en Colombia?

  2. Jason Hughes
    Foto: Facebook
    MUNDO

    Muerte de Jason Hughes: profesor sabía de la broma y buscaba sorprender a sus estudiantes

Delcy Rodríguez, al final del encuentro, anunció un proyecto de interconexión gasífera entre ambos países, indicando que el país vecino iniciará a exportar gas a Colombia. “Que vendamos gas a Colombia y Colombia electricidad en Venezuela”, dijo. En ese sentido, afirmó que desde hoy Venezuela comenzó a exportar gas butano a través de cisternas enviadas por la frontera terrestre para "restablecer" el comercio entre ambas naciones.

Los funcionarios de ambos países, acompañados de otras autoridades, se dividieron en grupos en función de los sectores, entre ellos el de seguridad, cuya reunión lideró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, junto con su par colombiano, Pedro Sánchez Suárez, con el fin de "consolidar estrategias" en esta materia.

La mesa energética contó con la participación del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, acompañado del presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quienes conversaron con el presidente de la estatal venezolana Pequiven, Román Maniglia, y el ministro para la Energía Eléctrica del país caribeño, Jorge Márquez.

Publicidad

Otros de los funcionarios venezolanos que se encuentran en Miraflores son los ministros de Turismo y de Industrias y Comercio Nacional, Daniella Cabello y Luis Villegas, respectivamente. En la víspera, Caracas y Bogotá anunciaron que la reunión entre Rodríguez y Petro pautada para este viernes fue pospuesta para "una fecha próxima" por "motivos de fuerza mayor", sin precisar las causas ni para cuándo fue reprogramada.

Se esperaba que en dicha cita, Petro y Rodríguez hablaran de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros. El Gobierno venezolano indicó que Petro mantiene su invitación a la presidenta encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos en territorio venezolano.

Publicidad

El encuentro se iba a llevar a cabo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, uno de los que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira. El Gobierno colombiano no ha dado detalles de los motivos de cancelación del encuentro, que era esperado con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela alegando razones de seguridad.

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Delcy Rodríguez

Venezuela

Cancillería de Colombia

Ministerio de Defensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad