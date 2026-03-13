Muerte de Jason Hughes: profesor sabía de la broma y buscaba sorprender a sus estudiantes

La muerte accidental de Jason Hughes, maestro de matemáticas en Georgia, Estados Unidos, sigue causando revuelo a nivel mundial. Recientemente se han conocido nuevos detalles sobre el objetivo de la broma que realizaron los estudiantes y, además, que el profesor estaba completamente enterado de lo que pretendían sus alumnos.



¿Por qué los estudiantes le hicieron una broma al maestro?

La 'toilet papeling' o broma de arrojar papel higiénico a una casa, es una jugada muy conocida en Estados Unidos y muy popular entre los estudiantes de último grado de escuelas secundarias en el país. De hecho, el día anterior a la tragedia el distrito escolar de Hall County habían advertido sobre el inicio de temporada de bromas y pidieron a los estudiantes abstenerse de realizarlas.

Con ocasión de la llegada de la graduación de primavera, en muchas escuelas secundaria es común que se lleve a cabo una guerra de bromas entre estudiantes de último y penúltimo grado. Los alumnos compiten por obtener puntos y lanzar papel higiénico a la casa de un maestro da el doble de puntos.

Laura Hughes, esposa de Jason y también profesora de la escuela North Hall High School, sorprendió al revelar en un comunicado que el maestro estaba enterado del plan de sus estudiantes y que "estaba emocionado" por sorprenderlos.



A pesar de la petición del distrito escolar el día anterior para que no se hicieran bromas, lo que señaló Laura es que Jason tenía tan buena relación con sus estudiantes que sabía perfectamente que esa noche llegarían a su casa para lanzar papel higiénico. Ante esto el hombre de 40 años se había preparado para sorprender a los jóvenes.



El plan de Hughes no se trataba de reprender o atrapar a los cinco estudiantes; al contrario, su esposa reveló que quería sorprenderlos y, de cierta manera, devolverles la broma. Sin embargo, tanto el plan del maestro como el de sus alumnos salió mal y terminó en tragedia.

Cuando el profesor salió de su casa, los cinco jóvenes se alarmaron y corrieron hasta sus vehículos, mientras tanto él corrió para intentar atraparlos. En ese momento, el maestro se cayó sobre la calle y fue atropellado por una de las camionetas en las que iban los estudiantes.

A pesar de que los cinco jóvenes de 18 años se bajaron de los carros e intentaron auxiliar al docente, este murió horas más tarde en un centro médico a causa de la lesiones.

Laura Hughes, además, resaltando el cariño que su esposo tenía por sus estudiantes, pidió a las autoridades retirar los cargos que se les imputaron a todos los jóvenes. "Esta es una terrible tragedia, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra una tragedia separada que arruine las vidas de estos estudiantes", declaró a The New York Times.



¿Quiénes son los estudiantes?

El grupo de estudiantes está conformado por cinco adolescentes, todos ellos de 18 años y que tomaban clases con Jason Hughes en la escuela secundaria North Hall High School. Se trata de Jayden Ryan Wallace, Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz.

Jayden Ryan Wallace fue el estudiante que llevó la peor parte al ser el que conducía la camioneta que atropelló al profesor. Al joven se le acusó por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente y allanamiento. En caso de ser hallado culpable podría ir a prisión por entre tres a quince años.

Los otros cuatro adolescentes fueron acusados de cargos menores por ingresar sin autorización a la propiedad del maestro y arrojar basura. Se sabe que los cinco estudiantes fueron liberados bajo fianza, pero se está a la espera que avance el caso.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL