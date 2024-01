Gypsy Rose Blanchard, condenada por el asesinato de su madre, fue liberada

Gypsy Rose Blanchard, quien convenció a su exnovio para asesinar a su mamá Clauddine ‘Dee Dee’ Blanchard en 2015, quedó en libertad condicional. La historia de esta mujer en Estados Unidos, ahora de 32 años, llevó a que se hicieran series y documentales sobre lo que padeció con su progenitora.



Gypsy Rose no tenía enfermedad alguna, pero su madre la obligó a fingir padecimientos como leucemia y distrofia muscular, o usar silla de ruedas y una sonda de alimentación con el fin de conseguir beneficios. Fue así como recibieron una casa, donaciones y hasta un viaje a Disney World.

Michael Stanfield, abogado de Gypsy Rose Blanchard, dijo a la agencia AP que “la gente constantemente le decía a Dee Dee lo maravillosa madre que era, y Dee Dee recibía toda esta atención”.

Agregó que la mujer sufría un trastorno psicológico en el que los padres o cuidadores buscan simpatía a través de las enfermedades exageradas o inventadas de sus hijos. Incluso llegó a convencer a Gypsy de que no estaba bien de salud.

Durante el juicio por el asesinato de su madre, Gypsy Rose Blanchard declaró que su progenitora empezó a golpearla y que la encadenó, y que con el tiempo se dio cuenta de que no estaba enferma como le hacía creer.

Publicidad

Conoció virtualmente a su entonces novio, Nicholas Godejohn, al que convenció de matar a su mamá. “Quería liberarme de su control sobre mí”, expresó durante el juicio contra su expareja, quien fue condenada a cadena perpetua.

Ella se declaró culpable de asesinato en segundo grado en 2016 y fue sentenciada a 10 años de prisión.

Gypsy Rose Blanchard afirmó que fue hasta su captura que se dio cuenta de que era saludable. Durante su tiempo en la cárcel se casó con Ryan Scott Anderson, con quien espera comenzar una nueva vida ahora que no está tras las rejas.

Publicidad

Su historia llevó a HBO a realizar el documental Mommy Dead and Dehest; también surgió la miniserie The Act y próximamente se emitirá otro documental The Prison Confession of Gypsy Rose Blanchard.

Además, el próximo 17 de enero de 2024 se estrenará en el canal Lifetime la serie documental Confesiones de Prisión: Gypsy Rose Blanchard, una producción exclusiva en la que Gypsy comparte desde la cárcel su historia.