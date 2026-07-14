Habla el papá de Joan Sebastián Durán, el colombiano de 26 años que murió a manos de ICE en EE. UU.

Joan Sebastián Durán Guerrero falleció este lunes 13 de julio a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio de un operativo en Biddeford, Maine, Estados Unidos. Su familia en Colombia asegura que el joven colombiano de 26 años tenía todos los papeles en regla. Su padre, Omar Durán, llegó desde Santander a Bogotá y dio sus primeras declaraciones públicas a Noticias Caracol tras recibir la lamentable noticia del fallecimiento de su hijo. Joan tenía una hija de tres años, quien estaba con él en el país extranjero y que ahora queda huérfana. La Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció sobre el caso del colombiano de 26 años, que es la segunda víctima fatal de la que se tiene registro en lo que va de esta semana.



Joan Sebastián era oriundo de Bucaramanga, donde vive su familia. Su papá asegura que esta es una muerte injusta y pide que se resuelva este caso de la mejor manera y que haya justicia. Horas después de la muerte del colombiano, se conocieron las primeras imágenes que registraron el hecho. Una cámara de seguridad muestra cómo el vehículo de Durán estaba andando en círculos en medio de una intersección antes de que agentes de ICE lo detuvieran y, presuntamente, dispararan. Su familia asegura que esto se trata de un error.

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Por otra lado, un portavoz de ICE dijo que la víctima era "un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión". Y explicó lo que supuestamente ocurrió: "El vehículo intentó huir del lugar y, por temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma. El conductor del vehículo fue alcanzado y los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato. Falleció a causa de sus heridas".

Habla el papá de Joan Sebastián Durán

Durán dijo que su hijo tenía la respectiva seguridad social y un número de identificación que lo certificaba como un residente legal en Estados Unidos. Allí trabajaba como domiciliario en su propio vehículo. “Estamos viviendo una situación muy difícil, un dolor muy grande”, asegura Durán, quien contó que su hijo salió del país para hacerse un futuro para él, su hija y su esposa. “Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, tenía su permiso de trabajo. Tenía lo que requieren para poder trabajar (...) él se iba presentando allá como se lo pedían”.



(Lea también: ¿Quién era el joven migrante colombiano que murió baleado en operativo del ICE en Estados Unidos?)

El padre de Joan recordó que su hijo tenía jornadas extenuantes, ya que desempeñaba dos trabajos para ganarse el pan de cada día. Trabajaba en una veterinaria, colaborando con el aseo, así como también trabajaba en su vehículo prestando servicio de domicilios. “Él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir. Una persona muy joven. Mi hijo es un hijo maravilloso, no sé por qué le hicieron eso”, dijo con voz quebrada. “Era una persona de bien, criada con valores”.

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¿Qué dijo la Embajada de Colombia en Estados Unidos?

En un comunicado, la sede diplomática lamentó profundamente el fallecimiento del ciudadano y aseguró que está prestando asistencia consular a la familia de la víctima. Además, señaló que pidió información y aclaraciones sobre las circunstancias bajo las que se dio el caso. “A través de su Sección Consular, la Embajada mantiene un contacto cercano con la familia y con las autoridades competentes de Estados Unidos para facilitar los procedimientos correspondientes. La Embajada ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre las circunstancias que rodearon este lamentable fallecimiento y continuará haciendo seguimiento cercano al caso a medida que avance la investigación”.

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María Paula Rodríguez Rozo

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