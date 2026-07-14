¿Quién era el joven migrante colombiano que murió baleado en operativo del ICE en Estados Unidos?

Un agente de inmigración de Estados Unidos mató a tiros este lunes a Joan Sebastian Durán Guerrero, un hombre identificado por grupos de derechos humanos como un colombiano de 26 años, un incidente que podría avivar las críticas contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump. El tiroteo ocurrió en Biddeford, una localidad de 22.000 habitantes, en el estado de Maine, en el noreste del país. Medios estadounidenses identificaron a la víctima, quien supuestamente trabajaba como conductor de un servicio de entregas y vivía en Biddeford con su esposa y su hija de tres años. El incidente sucede después de que la semana pasada un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.

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Un portavoz del ICE explicó que la víctima es "un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión" y señaló que los agentes habían intentado detener un vehículo alrededor de las 07H00 (11H00 GMT) del lunes tras realizar labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con una orden de deportación. "El vehículo intentó huir del lugar y, por temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma. El conductor del vehículo fue alcanzado y los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato. Falleció a causa de sus heridas", dijo el vocero.

Un testigo, Daniel Boucher, le declaró a la AFP que escuchó disparos antes de ver a agentes del ICE sacar a una persona de un auto blanco con la cabeza y la cara ensangrentadas. "En ese momento escuché claramente a la víctima decir: 'Intenté detenerme', algo por el estilo", afirmó. "Luego estaba en el suelo. Solo podía ver las piernas y el abdomen, y en un momento pude ver que su abdomen dejó de moverse, y supe que había fallecido".



Testigos del incidente dijeron que el hombre conducía un carro blanco tipo sedán cuando tuvo el encuentro con agentes de ICE. Una mujer que vive cerca dijo a medios locales que escuchó una detonación y que, al oír más ruido, miró por la ventana y vio "un carro blanco pequeño rodeado por dos hombres que intentaban evitar que perdiera el control en la intersección".



Otro vecino de la zona, Cory Poulin, cuya familia administra una lavandería cerca del lugar del incidente, dijo a Univisión que las cámaras de seguridad captaron al vehículo del inmigrante deslizándose sin control por una intersección después de los disparos.

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Otras imágenes difundidas en redes mostraban al auto dando vueltas en círculos y agujeros de bala en su parabrisas. "Dos miembros del ICE corrieron hacia la intersección y otro miembro del ICE, en una camioneta Ford, se metió en la intersección para evitar que el auto siguiera rodando", indicó a la cadena de televisión. "No creo que estuviera vivo cuando el auto empezó a rodar", señaló.

En un comunicado la embajada de Colombia afirma haber solicitado al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) una aclaración sobre la muerte de un ciudadano colombiano.

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El senador del estado de Maine, Angus King, declaró a CNN que el colombiano no era la persona buscada y exigió una "investigación completa, transparente y abierta".

Según la oficina del fiscal general de Maine, un agente de ICE "llevaba a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido". Agregó que el agente será puesto en licencia administrativa, siguiendo el protocolo en estos casos.

El FBI, por lo pronto, anunció por su parte que investiga los hechos.

Las organizaciones Maine Immigrants' Rights Coalition y Presente Maine, identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos. "No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración", dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine.

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La gobernadora de Maine, Janet Mills, dijo estar "horrorizada por esta tragedia". "Este hecho hace que esta tragedia sea aún más inquietante e indignante, y subraya la forma temeraria e improvisada en que se llevan a cabo las operaciones de cumplimiento de la ley de inmigración en Maine y en todo el país", escribió Mills en X.

Imágenes del lugar del incidente mostraban un cordón policial, con una unidad forense apostada junto a una carpa roja. Algunas personas depositaron velas y flores en una calle cercana. Manifestantes que se oponen al ICE se reunieron en la zona con carteles que decían: "Fuera ICE".

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"Una persona ha muerto, y sus seres queridos y las personas de nuestra comunidad merecen respuestas claras sobre lo que pasó", dijo el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, en un comunicado.

El DHS, del que depende la policía de inmigración ICE, no hizo comentarios. En el incidente de la semana pasada en Texas, las autoridades afirmaron que el hombre intentó atropellar a un agente federal con su vehículo, una versión desmentida por testigos.

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*Con información de AFP y EFE