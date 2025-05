Habla mejor amigo del nuevo papa, León XIV, y da detalles de su vida: "Es una persona maravillosa"

Como todos los seres humanos, León XIV tuvo amigos, dolores y alegrías antes de convertirse en el máximo líder de la Iglesia Católica . Desde su intenso trabajo misional en Chiclayo, Perú, cuando era llamado por su nombre de nacimiento Robert Prevost, construyó fuertes vínculos amistosos que lo acompañaron durante su vida religiosa. César Piscoya, docente y académico con énfasis en temas religiosos, fue uno de ellos.

El hombre afirma ser su mejor amigo, aquella persona que trabajó codo a codo con él en Perú hasta cuando el ahora sumo pontífice empezó a viajar reiteradamente a Roma para cumplir su trabajo con el difunto papa Francisco, quien lo requería reiteradamente por sus labores y compromiso con la Iglesia. La última comunicación entre ambos fue hace unos 15 días, cuando, desde la distancia, le habló sobre su vida, sus dolores y hasta le pidió algunos consejos al nuevo sucesor de Pedro, como tradicionalmente lo hacían desde que se conocieron.

Piscoya lo describe como una persona muy cercana y atenta a las preocupaciones de sus amigos, nunca dejó de sentir empatía ni de reír con sus amigos. "Es una persona muy cercana, un amigo siempre cercano a las preocupaciones del otro. no dejó de reír, de llorar, de soñar pero tampoco dejó de corregirme", asegura el entrevistado.

El entrevistado caracteriza a León XIV como un papa prudente y atento. El nuevo jerarca de la Iglesia, sostiene su camarada, es un hombre que escucha mucho pero que también sabe proteger la dignidad y el dolor de quienes le confían dolores. "Una de las virtudes que él tiene es su prudencia: es un hombre que escucha mucho, que sabe callar cuando por delante está la dignidad de la persona y sabe acompañar ese silencio", recordó.

Incluso, el amigo del nuevo líder recordó algunos momentos de dolor que tuvo en su vida, en los que la compañía de León XIV siempre estuvo presente. El santo padre, por ejemplo, lo ayudó a salir de aquel duro momento en el que perdió a su esposa y quedó solo junto a su hija. "Habíamos perdido a mi esposa, no habían pasado muchos años. Mi hija estaba pequeña. Él se acercó a mi, me abrazó y me dijo 'no dejes de amarla'", dijo.

"Es un hombre que, como agustino, es de unión, es de comunión", añade Piscoya, quien también recuerda al nuevo jerarca de la Iglesia como una persona madrugadora que desde las 4 de la mañana despierta para dar inicio a todas sus tareas diarias. "A las 4 a. m. se despertaba a estudiar, a las 5 a. m. ya estaba en oración y a las 6 de la mañana ya estaba en la celebración. (...) Es una persona maravillosa", dice su compañero.



Papa León XIV: así fue como su mejor amigo vivió el nombramiento del nuevo papa

Piscoya también le contó a Noticias Caracol cómo vivió los primeros momentos en que vio a su amigo salir por aquel balcón, con sus ornamentos papales y tras el anuncio que lo nombraba como el jerarca número 267 de la silla de Pedro. Asegura que nunca se lo había imaginado como máximo líder de la Iglesia hasta esta semana, cuando su nombre empezó a sonar como una pequeña pero interesante probabilidad en la Capilla Sixtina. "Nunca lo pensé como papa, solo estos últimos días cuando lo mencionaron. (...) Esto es acción del Espíritu Santo", añadió.

León XIV. AFP

El mejor amigo de León XIV estaba en una reunión en Bogotá cuando se enteró de la noticia. Llevaba a cabo la relatoría de la junta en la que se encontraba, pero sin descuidar desde su móvil las noticias que transmitían en directo el balcón de la Plaza de San Pedro. Cuando vio a su amigo con las vestimentas papales sus ojos se llenaron de lágrimas, y salió corriendo de donde se encontraba para darle las gracias a Dios. "Lloré porque vivimos tantos años juntos, porque compartimos una misión en Chiclayo", dijo.



Su última charla con el papa León XIV: "Me dijo 'abrázame'"

Aunque Piscoya asegura que se comunica constantemente con el nuevo papa a través de Whatsapp, y que incluso le suele compartir documentos académicos para conocer su opinión, la última vez que se vio personalmente con Prevost fue en noviembre de 2022, cuando, curiosamente, salió un chiste entre ambos amigos que en menos de tres años se hizo realidad.

"La última vez que lo abracé fue a finales de 2022, en noviembre, cuando le dije 'quisiera abrazar a un papa, he estado muy cerca de muchos de ellos y no he podido abrazarlos', y Él me dijo 'abrázame'. Recuerdo que nos reímos los dos y nos abrazamos fuerte. (...) Recuerdo en una conversación entre los dos que le dije 'Roberto, estás yendo mucho a Roma' porque ya había empezado el papa Francisco a invitarle de manera reiterada. (...) Él siempre estuvo atento a lo que la Iglesia le pedía, a sus necesidades", conmemoró el docente.

Desde que conoce a León XIV, su mejor amigo asegura que siempre ha tratado de priorizar a las mujeres en una institución en la que sus labores suelen ser muy limitadas. Según él, mientras estuvo en Chiclayo la mayoría de sus ayudantes y delegadas eran mujeres casadas, solteras y hasta religiosas. "Es una persona que nunca discriminó, que siempre acogió y supo escuchar. continuará lo que Francisco quiso para su Iglesia", finalizó.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO