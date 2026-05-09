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Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Habrá acuerdo de paz? Trump espera respuesta de Irán y no descarta nuevas acciones en Ormuz

¿Habrá acuerdo de paz? Trump espera respuesta de Irán y no descarta nuevas acciones en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera recibir una respuesta de Irán a la última propuesta de paz presentada por Washington.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Donald Trump
Donald Trump -
AFP

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza.

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"Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", explicó Trump a medios a la salida de la Casa Blanca.

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El mandatario republicano también aseguró que si no hay entendimiento con Teherán volverá a reactivar la operación para escoltar cargueros a través del estrecho de Ormuz, a la que bautizó como Proyecto Libertad.

"Podríamos retomar Proyecto Libertad si las cosas no salen", dijo Trump, quien añadió que el operativo pasaría a llamarse entonces "Proyecto Libertad Plus".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya había asegurado este viernes en Roma, donde se encontraba en viaje oficial, que Washington esperaba a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.

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A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó hoy que la República Islámica estaba estudiando la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.

“La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

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Washington ha tratado de presionar a Teherán para que anule o reduzca el alcance su programa nuclear, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio, como condición para detener la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero y que ha provocado el cierre de Ormuz, por donde transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.

En la víspera, Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques en el estrecho, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua el pasado 8 de abril y por el que ambas partes se culparon.

Tras el intercambio de ataques, el propio Trump defendió que el alto el fuego sigue vigente.

AGENCIA EFE.

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