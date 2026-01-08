¿Quién es el nuevo jefe de seguridad del régimen de Venezuela, nombrado por Delcy Rodríguez?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El nombramiento fue informado en un mensaje en Telegram por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien indicó que González López sustituye en el cargo de la Guardia de Honor al mayor general Javier Marcano Tábata, quien fue destituido.

"Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República", agregó Ñáñez. Rodríguez fue juramentada el lunes ante la Asamblea Nacional, atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como presidenta interina de Venezuela, tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses en el país.



Ñánez afirmó que Rodríguez "expresó su reconocimiento" al militar Javier Marcano Tábata por "la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones", a pesar de haberlo destituido de su cargo un día después de juramentarse como presidenta interina del país.



¿Quién es el nuevo jefe de seguridad del régimen de Venezuela?

El ministro dijo que la presidenta interina ratificó su confianza en la "trayectoria y vocación de servicio" de González López, quien fue ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016, y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre abril de 2019 y octubre de 2024. El general también reemplaza al mayor general Iván Rafael Hernández Dala, quien era muy cercano de Maduro, como titular de la DGCIM.

De acuerdo con el medio El Nacional, Gustavo Enrique González López, de 65 años, cuenta con una trayectoria en la administración pública que inició en 2006 durante el liderazgo de Hugo Chávez. El general se desempeñó como director de los sistemas Metro de Caracas y Los Teques. Asimismo, comandó la 5.ª División de Infantería de Selva.

En 2015, el gobierno de Estados Unidos sancionó a González López por posibles violaciones de derechos humanos en el marco de su cargo. Otros países, como Canadá, Inglaterra y miembros de la Unión Europea, como Bélgica y Francia, también han emitido sanciones al militar.

Exjefe de seguridad del régimen venezolano habría sido capturado

De acuerdo con medios internacionales, el oficial es investigado por las deficiencias en el anillo de seguridad de Maduro, a quien Estados Unidos capturó en la madrugada del 3 de enero en Caracas, junto a su esposa Cilia Flores. Asimismo, ha trascendido que el general Marcano habría mantenido comunicación con agencias de inteligencia extranjeras antes de la detención del líder del régimen venezolano. El tiroteo registrado en la noche del 5 de enero en inmediaciones del Palacio de Miraflores, luego de drones sobrevolaron la zona, habría sido la gota que rebasó el vaso para destituir al jefe de seguridad de Maduro.

La presidenta interina de Venezuela dijo el martes durante un mensaje televisado que ningún "agente externo" gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Rodríguez gobierna bajo presión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que tenía el control de Venezuela tras el bombardeo a la capital y otros tres estados. "El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", indicó Rodríguez durante su declaración.