Médicos les dijeron que su hija había muerto y apareció viva en la funeraria: esta es la historia

El nombre de Timesha Beauchamp quedará grabado en la historia judicial de Michigan, Estados Unidos, como uno de los casos más impactantes de negligencia médica en el país. Tras un proceso legal que se extendió por más de cinco años, la ciudad de Southfield ha acordado finalmente otorgar una indemnización de 3,25 millones de dólares a la familia de la joven que fue declarada muerta por error.

El acuerdo fue alcanzado en diciembre de 2025, luego varios años de litigio por la familia de Beauchamp, marcados por los traumáticos hechos que tuvieron lugar en 2020. Aunque el dinero no puede revertir la tragedia, los representantes legales de la familia señalan que este es un paso crucial para encontrar el cierre y garantizar que errores de esta magnitud no se repitan en el futuro.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Todo comenzó la mañana del 23 de agosto de 2020. Timesha Beauchamp, una joven de 20 años diagnosticada con parálisis cerebral desde temprana edad, comenzó a experimentar problemas respiratorios y sufrió una convulsión en su hogar en Southfield. Su madre, Erica, llamó a los servicios de emergencia (911) buscando asistencia médica inmediata.

Al llegar a la vivienda, el personal médico de emergencia realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, tras verificar sus signos vitales, los paramédicos contactaron por teléfono a un médico de urgencias que, basándose en la información proporcionada por el personal en el sitio, la declaró oficialmente muerta.



Tras esta terrible noticia para la familia, el cuerpo de Timesha fue colocado en una bolsa para cadáveres y entregado a la funeraria James H. Cole en Detroit para los preparativos del sepelio. Una gran sorpresa se llevó un empleado de la funeraria cuando se disponía a iniciar el proceso de embalsamamiento, abrió la cremallera de la bolsa y descubrió que Timesha tenía los ojos abiertos y estaba respirando.



Timesha murió meses después por este error

Inmediatamente después del hallazgo, los servicios de emergencia trasladaron a la joven al hospital, donde fue conectada a un respirador artificial. A pesar de los esfuerzos médicos por estabilizarla, el daño ya era irreversible. Timesha Beauchamp sufrió un daño cerebral hipóxico grave, onsecuencia directa de la falta prolongada de oxígeno al cerebro durante el tiempo que fue considerada fallecida.



Tras luchar por su vida durante casi dos meses, Timesha murió en octubre de 2020 en el Hospital Infantil de Michigan en Detroit. Su fallecimiento ocurrió apenas unos días después de que su familia y el abogado Geoffrey Fieger presentaran formalmente una demanda civil contra la ciudad y el personal involucrado.



El fin del proceso legal

Desde entonces, y en medio del luto, la familia de Timesha emprendió un proceso legal buscando justicia ante un error médico que tomó la vida de su hija de 20 años. El proceso judicial fue, en palabras del abogado Steven Hurbis, "largo y contencioso".

La demanda enfrentó múltiples retrasos mientras los jueces de niveles local, estatal y federal emitían diversos fallos sobre el caso. La ciudad de Southfield, por su parte, defendió su actuación citando las "circunstancias extraordinariamente difíciles" derivadas de la pandemia del covid-19 en ese momento.

Finalmente, para evitar la continuación del juicio, el Consejo Municipal de Southfield se reunió en sesión cerrada en noviembre para discutir los términos de un acuerdo. El resultado es un pago de 3,25 millones de dólares que, aunque significativo, es descrito por la familia como un momento "agridulce". Janell Hearns, portavoz de la ciudad, expresó en un comunicado que, aunque ninguna resolución puede aliviar el dolor de la familia, esperan que este acuerdo permita a todas las partes seguir adelante.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL