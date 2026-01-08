¿Quiénes son los presos políticos liberados por el régimen de Venezuela? Esta sería la lista

Horas después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunciara la liberación de un grupo de personas, la primera excarcelación de presos políticos desde la captura y extracción de Nicolás Maduro, se conocieron los nombres de los primeros liberados. Entre los excarcelados se encuentra Juan Pablo Guanipa, opositor detenido por el régimen en mayo de 2025.

"El gobierno bolivariano, como un gesto unilateral, para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico o social. Todas y todos somos venezolanos y venezolanas, todas y todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta República, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno nacional", dijo en unas declaraciones Jorge Rodríguez, quien además de ser presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.



Listado de liberados por el régimen de Venezuela

Además de la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, también se conoció la liberación del abogado Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, reconocido por varios países como presidente electo de Venezuela. Asimismo, habría sido liberado el capitán Juan Caguaripano, quien estuvo preso por más de 8 años.



Otros de los liberados son: Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano; Javier Tarazona, miembro de otra ONG; Jesús Armas, líder juvenil, por quien pedían su liberación desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos; Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado; Enríque Márquez, dirigente político que llevaba un año en prisión; Sofía Sahagún, ciudadana venezolana y española. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que Venezuela ha liberado a cinco ciudadanos españoles encarcelados.



Noticia en desarrollo...

