Régimen de Venezuela anunció la excarcelación de un "número importante de personas": esto se sabe

El régimen de Venezuela anunció la liberación de un grupo de personas, que se trataría de la primera excarcelación de presos políticos desde la captura y extracción de Nicolás Maduro del país por parte de fuerzas del Gobierno de Estados Unidos y la juramentación como presidenta interina de Delcy Rodríguez.

"El gobierno bolivariano, como un gesto unilateral, para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico o social. Todas y todos somos venezolanos y venezolanas, todas y todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta República, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno nacional", dijo en unas declaraciones Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.



¿Qué se sabe de la excarcelación de personas en Venezuela?

El presidente de la Asamblea dijo que "a los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento".



Rodríguez dijo que estas liberaciones de personas se puede considerar como un "gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad". Las excarcelaciones se van a producir en distintas cárceles del país, no solamente en Caracas, la capital. Este anuncio ocurre poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que iba a cerrar el centro de tortura más grande de Venezuela, el Helicoide.

El funcionario del parlamento venezolano agradeció durante sus declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. También al Reino de Catar y "especialmente" a las instituciones del Estado, de las que dijo que "atendieron al llamado" de la presidenta interina de Venezuela.

Rodríguez aseguró que no se habló con "ningún sector extremista", como suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que "ellos son la negación de la política (...) Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución". Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".



¿Cómo es El Helicoide, centro de torturas del régimen de Venezuela y que podría ser cerrado?

A El Helicoide son llevados varios presos políticos. Uno de ellos era el exgobernador opositor Alfredo Díaz, procesado por "terrorismo" e "instigación al odio" y quien en diciembre de 2025 murió en prisión. El político había sido detenido en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección de Nicolás Maduro.

"Cuando lo detienen, se les (dijo) que debía tener tratamiento y le hicieron caso omiso, en un año y días lo mataron, mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho, incluso convulsionaba", detalló la hija del político, Daliannys Díaz, en un video publicado en la red social TikTok.

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas. Con el opositor suman al menos seis opositores muertos en prisiones del régimen desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año. "¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?", señaló Romero.