ICE defiende a agente que le disparó a mujer en Minneapolis y afirma que "acosaba" a los oficiales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) salieron en defensa del agente que disparó contra una mujer de 37 años durante un operativo federal en Minneapolis. La declaración fue hecha por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, quien sostuvo que la víctima había "acosado" a los agentes con el vehículo en el que se movilizaba cuando ocurrió el tiroteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la versión oficial, los hechos se registraron en la tarde del martes en el sur de Minneapolis, en una zona donde agentes federales desarrollaban procedimientos relacionados con presuntas irregularidades migratorias. Tras la muerte de la mujer de 37 años, cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes federales se encontraban realizando operativos relacionados con presuntas irregularidades migratorias cuando el vehículo conducido por Good quedó atravesado parcialmente en la vía. En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.



Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante. La mujer fue trasladada a un centro médico del condado de Hennepin, donde fue declarada muerta. El jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, confirmó que presentaba una herida de bala en la cabeza.



ICE defiende a agente que le disparó a mujer en Minneapolis

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristie Noem, defendió este miércoles al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó contra una mujer de 37 años en Minneapolis, y aseguró que la víctima había "acosado" a los agentes antes del tiroteo que terminó con su muerte. Durante una conferencia de prensa, Noem dijo que la mujer que falleció en el operativo había "acosado" a los agentes con sus acciones al volante cuando estos intentaban detenerla.



Noem agregó que el agente que le disparó, provocando su muerte, fue trasladado a un hospital local donde fue atendido y posteriormente fue dado de alta. La secretaria de Seguridad Nacional aludió a las protestas registradas en Minneapolis tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía en 2020 y afirmó que "esta ciudad ya ha ardido antes" y responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a los líderes locales por no haber actuado con la suficiente rapidez.

Publicidad

Las declaraciones de Noem se produjeron tras el tiroteo ocurrido el miércoles en Minneapolis, que tuvo lugar a menos de una milla del sitio donde Floyd fue asesinado, un hecho que desencadenó protestas masivas en todo el país contra la violencia policial. Finalmente, Noem defendió el uso de la fuerza letal por parte del agente y aseguró que ICE les permite disparar en casos donde alguien amenace su seguridad.

Una mujer de 37 años murió tras recibir disparos de agentes del ICE en Minneapolis, Estados Unidos. El hecho ocurrió en medio de una confrontación por las crecientes redadas migratorias. El presidente Donald Trump reaccionó en sus redes sociales.



Siga la señal de Noticias… pic.twitter.com/li4ixwaxIo — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 7, 2026

La visión de la secretaria fue secundada por el presidente, Donald Trump, quien en la tarde acusó a la víctima de resistirse al operativo y asoció el incidente como responsabilidad de la "izquierda radical". El mandatorio dijo que la mujer era "agitadora profesional" por "agresivamente atropellar a un oficial de ICE" que disparó "en defensa propia". Por otro lado, congresistas demócratas denunciaron que el ICE sí "asesinó" a la mujer.

Publicidad

Pocas horas después del pronunciamiento, la Casa Blanca lanzó en redes sociales la consigna "I Stand With ICE" ("Yo respaldo al ICE"), con mensajes de apoyo a los agentes involucrados en operativos migratorios. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó en una rueda de prensa que las imágenes disponibles no respaldan la narrativa de defensa propia y en la misma línea se pronunció el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quien sostuvo que no hay indicios de que la mujer fuera objetivo de una operación específica.

El tiroteo ocurrió a menos de dos kilómetros del lugar donde George Floyd murió en 2020 durante un procedimiento policial, un antecedente que ha marcado de manera profunda la relación entre la ciudad y las fuerzas del orden. Tras conocerse la muerte de la mujer, cientos de personas se concentraron en distintos puntos de Minneapolis para protestar contra ICE y contra la presencia de agentes federales. En el sitio del tiroteo se organizaron vigilias y se instalaron altares improvisados.



¿Quién era Renee Nicole Good, mujer que murió en manos del ICE?

Renee Nicole Good tenía 37 años, era ciudadana estadounidense y vivía en el área metropolitana de Mineápolis–St. Paul junto a su pareja. Era madre de tres hijos. Su madre, Donna Granger, la identificó públicamente horas después del tiroteo y la describió como una persona profundamente empática. En declaraciones a medios locales, aseguró que su hija "se preocupaba genuinamente por los demás" y que siempre se caracterizó por su sensibilidad y disposición a ayudar.

Familiares indicaron que Good no era activista ni estaba vinculada a movimientos políticos. De acuerdo con su entorno, practicaba el cristianismo y en su juventud participó en viajes misioneros. Personas cercanas también señalaron que había pasado por momentos difíciles en los últimos años, entre ellos la muerte de su segundo esposo en 2023.

Originaria de Colorado Springs, se había mudado recientemente a Mineápolis tras vivir en Kansas City. En redes sociales se describía como escritora y madre, interesada en la poesía, la lectura y el arte. Registros académicos citados por medios estadounidenses indican que estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Virginia, donde se graduó en inglés en 2020.

Publicidad

Ese mismo año recibió un reconocimiento de la Academia de Poetas Estadounidenses. Según una biografía publicada entonces, dedicaba gran parte de su tiempo a escribir, leer y realizar actividades artísticas con sus hijos. En el ámbito laboral, había trabajado como asistente dental y en una cooperativa de crédito, aunque en los últimos años se dedicaba principalmente al cuidado de su familia.

Tras conocerse su muerte, decenas de personas comenzaron a dejar flores, velas y mensajes en el lugar del tiroteo. En la nieve, frente a un pequeño altar improvisado, amigos, vecinos y desconocidos se acercaron durante las horas siguientes para rendirle homenaje.

Publicidad

Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co