Hermano de León XIV: "Bromeábamos con que sería papa desde que tenía 6 años"

Si el mundo celebró con la elección de Robert Francis Prevost como el nuevo papa de la Iglesia católica, su familia, en Florida, Estados Unidos, no podía dejar de festejar. "Cuando el cardenal salió y empezó a leer su nombre, en cuanto dijo 'Rob', supe que iba a decir 'Roberto'. ¡Y lo dijo! Y simplemente enloquecí. ¡Es Rob, oh, Dios mío!", declaró Louis Prevost, uno de sus hermanos, al canal WBBH, en Port Charlotte, donde reside.

Prevost nació en 1955 en Chicago. Tiene orígenes franceses e italianos por parte de padre y españoles por parte de madre. Su hermano John, que habló con NBC News, afirma que tuvieron “una infancia normal”. Sin embargo, señala que “no hay mucho que pueda contarte sobre él porque se fue al seminario agustino nada más terminar octavo”.

El nuevo pontífice estudió en la Universidad de Villanova a finales de la década de 1970 en un seminario de Padres Agustinos antes de graduarse en Matemáticas en Filadelfia. "Cuando estaba en la universidad tenía un pequeño trabajo extra: era jardinero de una de las parroquias", presumió sonriente el arzobispo de esa ciudad, Nelson J. Pérez, sorprendido con la elección. "¿No es una historia extraordinaria? El papa trabajaba aquí", añadió.

“No pasaba mucho tiempo en casa, excepto en las vacaciones de verano”, expresó John sobre León XIV.

“Sabíamos que tenía algo especial”

Louis recordó que su familia bromeaba sobre el futuro de su hermano cuando era niño. "Sabíamos que tenía algo especial. Solíamos bromear con que sería papa desde que tenía 6 años". John, por su parte, contó al canal NBC Chicago que siempre sintieron que Robert -a quien llaman familiarmente Rob- tenía una vocación clara: sintió la llamada a ser sacerdote en primer grado e ingresó en el seminario en octavo.

El papa Francisco designó a León XIV administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo - TIZIANA FABI/AFP

En declaraciones a CBS, expresó que León XIV “siempre fue un servidor del pueblo tratando de ayudar a la gente a construir iglesias y escuelas. Yo jugaba a cosas como las armas, arco y flecha, y él jugaba a ser cura. Yo decía, ‘qué aburrido. Anda Rob, vámonos’, y él decía, ‘¿puedo darte la comunión?’”.

Políglota, Robert Prevost estudió Derecho Canónico en Roma, donde también obtuvo un doctorado. Se unió a los agustinos en Perú en 1985 para la primera de sus misiones en el país andino. Al regresar a Chicago en 1999, fue nombrado prior provincial de los agustinos en esa región estadounidense y posteriormente prior general de la orden en todo el mundo. Regresó a Perú en 2014, cuando Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo.

Lo que espera la familia del nuevo papa

Louis compartió sus deseos sobre el liderazgo de su hermano como pontífice. "Es increíble, es genial. Solo espero que aquí y en el extranjero la gente no politice esto". "'Oh, es estadounidense, va a arruinar la Iglesia'... Espero que eso no ocurra. Dejemos el nacionalismo de lado y seamos simplemente la Iglesia Católica".

Agregó que el papa León XIV “es más bien un punto medio, como ‘veamos cómo podemos retomar lo que hizo Francisco y matizarlo un poco’. Como papa, ahora simplemente está reforzando el hecho de que Dios y Jesús dijeron: ‘Sígueme y estarás a salvo. El mal no triunfará’”.

John, entretanto, dio detalles de la conversación que tuvo con Robert antes de la elección del nuevo papa. “Le dije: ‘¿Tienes tus calcetines rojos que no siempre te quedan bien?’, y ese tipo de cosas. Y le dije: ‘¿Estás listo para esto?, ¿viste la película ‘Cónclave?’ Así que sabes cómo comportarte’. Y él acababa de ver la película ‘Cónclave’. Así que sabía cómo comportarse. Bueno, es ese tipo de cosas (que hablamos) porque quería distraerlo, ya sabes, reírme de algo porque ahora es una gran responsabilidad”.

Añadió, como dato curioso, que el papa León XIV es fanático de los Medias Blancas y no de los Cachorros de su natal Chicago, zanjado un debate luego de que el equipo archirrival publicara en la pantalla de su estadio Wrigley Field: "ES UN FANÁTICO DE LOS CUBS".

*Con información de agencias EFE/AFP