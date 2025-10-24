En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Alertan de comercialización de gomas y chocolates con HHC y THC: "Riesgo para la salud"

Alertan de comercialización de gomas y chocolates con HHC y THC: "Riesgo para la salud"

La Aesan, entidad de vigilancia sanitaria de España, dio a conocer en una reciente alerta sobre dos productos comercializados en su territorio que por sus componentes podrían ser riesgosos para la salud.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de oct, 2025
Alertan de comercialización de gomas y chocolates con HHC y THC: "Riesgo para la salud"
Imagen de referencia de gomas.
Pexels

