Alertan de comercialización de gomas y chocolates con HHC y THC: "Riesgo para la salud"

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) dio a conocer que recibió una notificación de alerta por varios productos de dulce que tendrían la presencia de HHC y THC, ambos elementos cannabinoides que podrían un riesgo para la salud de las personas, en especial en menores de edad durante la época de Halloween.

La entidad "ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de HHC y THC en productos de confitería de la marca Heavens Haze", según explicaron en el informe sanitario.

¿Qué se sabe de los productos reportados en la alerta por contener HHC y THC?

Esta es la información de los productos alertados por la Aesan, que declaró que son comercializados como gomas y chocolates con las sustancias en cuestión:



Producto 1

Nombre del producto : 10-OH-THC LEMON GUMMIES

: 10-OH-THC LEMON GUMMIES Nombre de marca : Heavens Haze

: Heavens Haze Aspecto del producto : envasado

: envasado Número de lote : todos los lotes

: todos los lotes Temperatura: ambiente

Producto 2

Nombre del producto : 95% 10-OH HHC

: 95% 10-OH HHC Nombre de marca : Happy bites

: Happy bites Aspecto del producto : envasado

: envasado Número de lote : todos los lotes

: todos los lotes Temperatura: ambiente

"Existe la posibilidad de comprar a través de Internet los productos alimenticios mencionados y otros similares con HHC o con THC en su composición, y su consumo implica un riesgo grave para la salud. En ocasiones, el etiquetado de estos productos, y otros similares, incluyen leyendas del tipo 'no destinado al consumo' o 'producto de coleccionismo'”, alertó la Aesan. La entidad explicó que son productos con apariencia de alimentos y por lo tanto se ponen a disposición de la población, "siendo además especialmente atractivos para los niños".



Los productos de la alerta han sido distribuidos en la Comunidad Valenciana, pero "no es descartable que puedan existir distribuciones en otras comunidades autónomas. Se reitera que existe la posibilidad de comprar en tiendas o a través de Internet los productos alimenticios mencionados y otros similares con HHC o con THC en su composición, y que su consumo implica un riesgo grave para la salud.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL