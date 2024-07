Hijo de Maduro dijo que el régimen aceptaría una eventual derrota en las urnas

A pocos días para las elecciones presidenciales en Venezuela empezaron a hacer eco las declaraciones de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de ese país. En una entrevista dijo que su papá va a aceptar la derrota en caso de perder en los comicios y que pasarían a hacer oposición incómoda.

Para María Teresa Aya, internacionalista, estas declaraciones “lo dejan a uno pensando. Dijo que de perder las elecciones se reconocería el triunfo de la oposición y que, además, ellos pasarían a ocupar ese cargo en Venezuela. ¿Lo dijo a título propio o a título del régimen?”.

“Recordemos que el hijo de Maduro fue uno de los delegados del gobierno en los diálogos de Barbados, mismos que tenían como objetivo lograr unas elecciones este año en Venezuela y que se hablara de transición democrática”, analizó Aya.

“Así las cosas, para alguien que participó en estos diálogos con Estados Unidos, lo políticamente correcto era decir que se iba a aceptar la derrota, si era el caso. El hijo de Maduro dijo que en el pasado el chavismo había aceptado sus derrotas”, recalcó la experta.

“Amenazas de Maduro”

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado afirmó este martes que las amenazas del presidente Nicolás Maduro, que buscará una segunda reelección en los comicios de este domingo, "ya no asustan a nadie", luego de que el líder chavista manifestara que en las votaciones se escogerá entre guerra y paz.

"Para que aquí haya una guerra tiene que haber enemigos y aquí no hay enemigos, nosotros hemos logrado unir al país en un movimiento de redención para la liberación (...) y esas amenazas, que yo no sé a quién creen que van a asustar, ya no asustan a nadie", dijo la antichavista durante una rueda de prensa en Maracaibo, capital de Zulia.

La exdiputada, que apoya la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia -el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora- aseguró que con esta campaña han logrado sumar a antiguos simpatizantes del chavismo.

"Personas que simpatizaron con el chavismo se nos acercan y los recibimos con brazos abiertos. Lo nuestro es un movimiento para lograr la transformación de Venezuela en paz, en orden, con justicia y con respeto", sostuvo.

